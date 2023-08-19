Рыбаки под Искитимом попали под обстрел

Подписчик АСТ-54 17 августа поехал с отцом на рыбалку на речку Койниха под Искитимом.

— Отойдя от машины на расстояние около 200 метров, мы услышали автоматные очереди и свист пуль над головой, хруст веток. До машины даже не получилось сразу добраться, так как пули пролетали рядом с ногами в воду, отец прятался под берегом, а я, подбежав к машине и дождавшись паузы между очередями, открыл дверь и зажал звуковой сигнал на руле, — пишет подписчик АСТ-54 Григорий Александрович.

По его словам, в машину попали две пули: два стекла под замену, заднее крыло пробило насквозь. После того, как рыбаки выехали с места происшествия, они увидели на противоположном берегу большой белый автобус и много людей в пятнистой синей форме, схожей с формой ФСИН, а также установленные мишени.

Очевидец попросил придать огласке данную ситуацию, так как зона, где проводились стрельбы, не была огорожена, не было никаких предупреждающих знаков о проведении учений.