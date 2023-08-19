Детский омбудсмен прокомментировала гибель мальчика на железной дороге в Новосибирске

По данным детского омбудсмена Новосибирской области Надежды Болтенко, погибший под колесами поезда мальчик воспитывался в многодетной семье матерью-одиночкой.

— Семья большая — четверо детей, мама одна их воспитывает. К сожалению, ребенок был проблемный, он ушел гулять один. В результате этого и произошла такая трагедия, — цитирует Сибкрай.ru Надежду Болтенко.

Она подчеркнула, что семья на учете не состояла, но получала помощь в комплексном центре социального обслуживания населения. Сейчас все дети находятся в центре, маме и ребятишкам оказывается психологическая помощь.

Напомним, ребенок 2013 года рождения получил смертельные травмы вечером 17 августа в Чановском районе Новосибирской области. Его сбил насмерть пассажирский поезд. Почему мальчик не услышал сигнала электропоезда, выясняют правоохранительные органы на транспорте. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего на железнодорожных путях, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, то прокуратура проверит лагерь и владельца катера после ЧП с детьми под Новосибирском.