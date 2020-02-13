Рыбопродуктивность озер Чаны и Сартлан повышена за счет областной госпрограммы

Больше рыбы планируется добывать в озерах Чаны и Сартлан Новосибирской области благодаря рыбоводно-биологическим мероприятиям, которые проведены в водоемах в 2019 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В прошлом году разработано два рыбоводно-биологических обоснования по использованию рыбохозяйственных водоемов (оз. Чаны и оз. Сартлан). Работы представляли собой комплекс мероприятий, благодаря которым оценено состояние водных объектов и их ихтиофауна, на основании полученных и проанализированных сведений даны рекомендации по совершенствованию хозяйственной деятельности. Это позволит существенно повысить рыбопродуктивность оз. Чаны и оз. Сартлан, в том числе и за счет ценных видов рыб – пеляди, сазана, — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

Кроме того, в соответствии с задачей госпрограммы, связанной с созданием условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области, 42 рыбохозяйственным организациям в прошлом году предоставлены субсидии. Общая сумма господдержки за счет средств областного бюджета составила 20 млн рублей.

Отмечается, что субсидии в размере 50% от затрат предоставлены по двум направлениям. 26 организаций получили поддержку на приобретенный рыбопосадочный материал для зарыбления водных объектов, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства. За приобретенные технические средства и оборудование субсидии направлены 16 организациям.

— Рыбохозяйственная отрасль Новосибирской области в последние годы имеет стабильную динамику развития, общий объём добычи рыбы и других водных биоресурсов в 2019 году возрос почти на 2,3 тысячи тонн. В целом, по развитию рыбохозяйственного комплекса во внутренних водоемах Новосибирская область занимает ведущее место в Российской Федерации и лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе, — отметил Андрей Даниленко.

Министр сообщил, что общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов в прошлом году составил 13453 тонны (в 2018 году – 11183 тонны). В том числе, увеличился промышленный вылов рыбы более чем на 2418 тонн – это позволило активней развивать рыбоперерабатывающий сектор отрасли.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области