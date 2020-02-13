Сибиряки стали чаще жаловаться в Банк России на кибермошенников

В 2019 году в Банк России от жителей Сибирского федерального округа поступила 291 жалоба на хищения денег с их банковских счетов. Количество таких обращений по сравнению с 2018 годом выросло на треть. Чаще всего на мошеннические действия в регулятор жаловались жители Новосибирской, Омской областей и Красноярского края, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что каждое третье обращение было связано с хищениями денег с платежных карт. В основном злоумышленники используют методы социальной инженерии, когда обманом пытаются узнать у клиентов банков конфиденциальные данные или вынуждают совершить перевод в их пользу. Мошенники могут представляться сотрудниками безопасности банков, убеждая граждан в том, что была зафиксирована попытка несанкционированного списания денег с их счета. Известны случаи, когда злоумышленники подделывают телефонные номера банков. При любом подозрительном звонке необходимо положить трубку, вручную ввести официальный телефон банка, который всегда указан на оборотной стороне платежной карты, и связаться со специалистами.

— К сожалению, практика показывает, что чаще всего граждане сами говорят злоумышленникам ПИН-код, срок действия карты, трехзначный CVV, CVC код. А значит, нарушают условия договора. Реальные сотрудники банка никогда не будут запрашивать такие данные. Необходимо сохранять бдительность, ведь мошенники всегда пытаются вызвать у жертвы чувство страха, заставить нервничать, действовать здесь и сейчас, — отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Он подчеркнул, что в случае хищения денег с карты об этом необходимо сообщить в банк не позднее следующего дня после случившегося. Банк обязан вернуть деньги, если клиент не нарушил условия договора и не раскрыл конфиденциальные данные.

— Потенциальной жертвой мошенников может стать любой человек, но больше подвержены обману пожилые люди, — сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области. — В силу слабой осведомленности, недостаточности технических и юридических знаний, ограниченности жизненного пространства, они становятся легкой добычей для злоумышленников. Кроме того, зачастую мошенники совершают звонки в утреннее или ночное время, когда гражданин не в состоянии адекватно оценить происходящее. Если Вы стали жертвой мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Только своевременное обращение в полицию может способствовать раскрытию преступлений в данной сфере.

Обращаться в правоохранительные органы необходимо не только после мошеннических действий, но и при попытках злоумышленников украсть деньги.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan