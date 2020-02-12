Чтобы убрать списочников из горсовета, нашли один голос «лишний»

Сессия горсовета приняла изменения в Устав, касающиеся структуры горсовета будущего созыва. Вместо необходимых для принятия решения по изгнанию списочников 34 голосов за это проголосовали 35 депутатов, против — 9, воздержавшихся не было, то есть 6 депутатов не голосовали вообще. Напомним, что в нынешнем созыве горсовета 33 депутата представляют фракцию «Единая Россия», 12 — КПРФ, 2 — ЛДПР, 1 — «Справедливую Россию», 2 — независимые депутаты. Примечательно, что на сессию впервые за длительное время депутаты собрались в полном составе.

Голосованию предшествовали длительные споры между председателем горсовета Дмитрием Асанцевым и начальником управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Ольгой Кондратенко с одной стороны и представителями фракции КПРФ — с другой. Дискуссия разгорелась по поводу того, насколько легитимна позиция нескольких общественников, чтобы изменить Устав Новосибирска, возможно ли внесение поправок между чтениями, а также по некоторым другим позициям.

В частности, депутат Валерий Науменко заявил о возможном конфликте интересов со стороны депутатов-списочников, которым предстоит по неизвестным причинам, по сути, голосовать против самих себя.

— Вот одна жительница Новосибирска оформила и представила горсовету свою позицию, — говорит еще один представитель фракции КПРФ, списочник Олег Волобуев. — А мнения других жителей учитывались? Вы ссылаетесь на мнение других жителей. На слушаниях Татьяна Брылева (Инициатор изменений. — Ред.) высказалась в поддержку этой корректировки, а остальные выступили против. Спросите избирателей, они вообще знают, что этот вопрос решается?

В ответ председатель горсовета Дмитрий Асанцев сослался на опросы неких журналистов и блоггеров.

Попытки коммунистов внести поправки между принятием законопроекта в первом и втором чтениях наткнулись на отсылку к норме федерального законодательства и опыту судопроизводства — если решение проходит публичные слушания, то оно принимается только в одном чтении. В свою очередь, депутат от КПРФ Александр Бурмистров, сославшись на те же самые законы, отметил приоритетную роль Устава и регламента горсовета, предполагающих два чтения с возможностью внесения депутатами поправок.

— Законодательство дает ссылку на Устав Новосибирска, — говорит Бурмистров. — Устав утверждает, что решения принимаются советом депутатов в порядке, установленном федеральным законом №131 и регламентом. То есть ФЗ-131 дает ссылку на регламент, который нарушается уже сейчас. Какие конкретно нормы это запрещают? Какие-то непонятные суды, дайте норму, статью, часть, пункт.

Нормы озвучены не были. Попытки поставить на голосование возможность внести поправки провалились. В настоящее время, как сообщил депутат в комментарии Infopro54, он намерен обратиться к юристам за оценкой законности и легитимности решения горсовета. Если его оценят как противоречащее законодательству, то отстаивать свою позицию депутат будет уже в судебном порядке.

Не были оглашены и официальные позиции фракций. Однако ранее, на заседании комиссии по местному самоуправлению, лидер фракции КПРФ, вице-спикер Ренат Сулейманов высказал консолидированную позицию своих однопартийцев — голосовать против.

Против проголосовал и руководитель фракции КПРФ Евгений Лебедев, о чем он сообщил в комментарии редакции.

— Лично я выступал против партсписков, с этой позицией сюда и пришел, — заявил руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов на сессии, предваряя голосование. — Чем отличается коммунистический труд на округе от ЛДПРовского, труда независимого депутата? Если он работает в интересах избирателей, он переизберется при любом раскладе. Я не умаляю заслуг списочников. Но увеличение округов необходимо для того, чтобы каждый депутат мог донести свою позицию до избирателя. Каждый депутат должен быть близок к народу, что важно и для избирателей, и для депутатов. Призываю принять это решение. Оно повысит статус и совета депутатов, и каждого из вас.

Что касается противников списков, то избрание исключительно по мажоритарной системе, по мнению общественников, приблизит депутата к избирателю.

Как уже было сказано, судя по количеству голосов, за отмену списков проголосовала в полном составе фракция «Единая Россия», что ранее прогнозировали эксперты. Но, по словам председателя фракции единороссов, спикера Дмитрия Асанцева, политическая палитра оказалась более пестрой.

— Это обсуждалось в разных кругах, было много мнений, — заявил во время пресс-подхода в перерыве сессии Асанцев. — Были проведены опросы жителей. Выборы одномандатников более предпочтительны. Люди считают, что нужно выбирать не по спискам, когда непонятно — кто будет на территории работать. Там сначала идут «паровозы», которые потом уходят, их места занимают другие, кого избиратели не знают. Решение было ожидаемым, потому проголосовали представитель КПРФ, ЛДПР, «Родины», независимые депутаты и депутаты фракции «Единая Россия». Так что говорить, как пытаются преподнести отдельные СМИ, что «Единая Россия» вышла с этой инициативой — неправильно.

Второй аргумент, озвученный Дмитрием Асанцевым, касается тенденции снижения рейтинга всех партий в целом.

— Когда пять лет назад принимали решение о смешанной системе, тогда и рейтинг партий рос, было желание их укрепить, — говорит председатель горсовета. — Мы проработали пять лет, и сейчас социологический срез показывает, что депутаты, избранные по спискам, независимо от партии, неизвестны, не имеют рейтинга и у них территории больше, у них примерно 125 тысяч избирателей. У депутата-одномандатника сейчас на территории примерно 28-32 тысячи человек.

Решение по нарезке новых округов, по словам Асанцева, предполагается принять до 20-х чисел мая.

Вместе с частью единороссов против списочников проголосовала и независимый депутат Наталья Пинус.

— Я очень хочу, чтобы в горсовете появилась крепкая фракция независимых депутатов, — сообщает Пинус на своей странице в соцсети. — Считаю, что отмена списков будет способствовать этому. Городу нужна фракция депутатов, которые будут отвечать перед избирателями без «пут» партийных обязательств. Только такая фракция сможет сформировать и продвинуть новую политику нашего города. Городская власть работает неэффективно. Это происходит с попустительства действующих городских депутатов. А новые правила дадут больше шансов для избрания независимых депутатов.

Напомним, что в текущем созыве горсовета Новосибирска 40 депутатов избраны по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.

Выборы следующего созыва пройдут в сентябре 2020 года.

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