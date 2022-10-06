Третий этап детского реабилитационного центра прошел Главгосэкспертизу

— Проект третьего этапа строительства, рассмотренный недавно Главгосэкспертизой, предусматривает строительство семиэтажного здания стационара с подвалом общей площадью 28210,06 кв.м. Здесь будут лечить детей с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Сообщается, что уже сейчас, до окончания строительства, идет работа по формированию команды врачей центра, — говорит Анна Пьянкова, главный эксперт отдела комплексной экспертизы Уральского филиала Главгосэкспертизы России.

Первый этап строительства предполагал возведение газовой котельной, гаража, складов, инженерных сетей. Второй этап — строительство главного корпуса сложной формы, центрального холодильного пункта и очистных сооружений ливневых стоков.

Напомним, в 2019 году президент России Владимир Путин дал поручение о создании в 2020-2024 годах детских реабилитационных центров федерального уровня (ФДРЦ). Один из них на 300 мест возведут в Новосибирской области, на берегу Бердского залива. Общая площадь комплекса составит более 60 тыс. кв. м. Здание стационара будет сложной формы, с внутренним двором. Деформационными швами оно будет разделено на пять отдельных блоков, образующих в плане квадрат с внутренним двором. Принятыми планировочными решениями предусматривается размещение в здании всех необходимых по технологии вспомогательных, общественных, административных, санитарно-бытовых и технических помещений. Кроме того, на третьем этапе планируется строительство кислородной станции. Заказчиком строительства объекта выступает ППК «Единый заказчик». Проектную документацию подготовило АО «Концерн Титан-2». В ценах 2020 года стоимость контракта составляла 7,6 млрд рублей. В ходе торгов она была снижена до 7,2 млрд.

Федеральный детский реабилитационный центр создается в Новосибирской области как «Умная клиника» в «Умном доме». Центр будет осуществлять и лечебную деятельность, и образовательно-методическую. На базе центра планируется создание школы, которая объединит пациентов и их родителей с ассоциациями специалистов и общественными организациями. Кроме того, центр станет клинической базой для образовательных медицинских организаций.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцам предложили создать универсальную модель оказания помощи людям с рассеянным склерозом.