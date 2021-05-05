Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Штефан Ванчек, директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни»:

— События прошлого года многих заставили задуматься о своей финансовой стабильности и сбережениях на случай неожиданных ситуаций со здоровьем. Однако, на практике оказалось, что не так много россиян имеют сбережения, да и размер накоплений у большинства не такой большой. (Опрос, проведенный по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» показал, что у 2/3 россиян в марте прошлого года не было никаких накоплений. Тем, у кого сбережения были, в случае внезапной потери работы средств хватило бы на 2-6 месяцев — Ред.)

Решить проблему обеспечения себя и своей семьи средствами на «черный день» помогут программы долгосрочного накопительного страхования жизни. В последнее время на них стремительно растет спрос как по всей России, так и в регионах. Например, в Новосибирской области за 1-ый квартал 2021 года количество полисов нашей компании выросло почти в 2 раза.

Отмечу, что речь идет именно о долгосрочных программах накопительного страхования жизни. Цель данных полисов — финансовая защита клиента от последствий серьезных проблем со здоровьем в течение нескольких лет и таким образом помощь ему в процессе формирования накоплений. Сегодня на рынке также есть и краткосрочные продукты НСЖ, главной целью которых является получение доходности с вложенных средств (как и в программах инвестиционного страхования жизни). Такие полисы отличаются ограниченным перечнем рисков, которые входят в защиту, и часто предполагают единовременный взнос.

Долгосрочные программы НСЖ наоборот характеризуются широким перечнем рисков и возможностью постепенно делать вклад в свою защиту и сбережения. Более того, в каком размере и с какой периодичностью вносить взносы определяет сам клиент при заключении договора. Также он выбирает перечень рисков, в случае наступления которых ему полагается поддержка от компании, и, исходя из всех вышеперечисленных факторов, желаемую сумму накоплений, которая будет выплачена по окончанию программы.

Если говорить о тенденциях в предпочтениях клиентов, то можем отметить, что сегодня все больше людей стремится приобрести комплексную защиту, включающую самые различные болезни и травмы. Например, среди жителей Новосибирской области наиболее популярна наша программа, предусматривающая выплаты в случае большого набора травм и 27 серьезных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, онкология.

Другим направлением долгосрочного страхования жизни, которым также активно интересуются жители региона, являются программы детского страхования.

Мы уверены, что в ближайшие годы спрос на долгосрочные программы НСЖ будет увеличиваться как в России в целом, так и в Новосибирской области в частности. С одной стороны, это связано с постепенным повышением уровня финансовой грамотности россиян, с другой, с их растущей потребностью обеспечить себе и своим близким уверенность в завтрашнем дне, гарантии своих накоплений и, как следствие, воплощении в жизнь своих заветных планов.