В мэрии Новосибирска появится комиссия по охране лесов

В целях охраны городских лесов от пожаров, координации действий по предупреждению и локализации лесных пожаров в Новосибирске создадут межведомственную комиссию. Постановление об этом подписал мэр Анатолий Локоть. В соответствии с документом, горожанам и юридическим лицам рекомендовано соблюдать требования пожарной безопасности в городских лесах и на территориях, прилегающих к ним.

Администрации районов города должны обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на территориях, прилегающих к лесам, МКУ «Горзеленхоз» организовать противопожарное обустройство городских лесов, а МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» провести подготовку спасателей аварийно-спасательной службы для оперативного реагирования по локализации лесных пожаров.

Напомним, в марте Заксобрание региона приняло закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), согласно которому контроль за городскими лесами фактически перешел на областной уровень.