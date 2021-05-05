«Эко-парк» в Бердске претендует на финансирование по нацпроекту

В Новосибирской области продолжается голосование за общественные пространства, дизайн-проекты и наименования объектов, которые будут благоустроены в 2022 году за счет федеральных и областных средств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По количеству голосов сейчас лидирует общественное пространство города Бердска, расположенное у школы № 11 в границах улиц Лунная и Боровая. За благоустройство этой территории отдали свой голос 3 317 жителей. Причем, наибольшей популярностью пользуется дизайн-проект «Эко-Парк», который предполагает создание на этом месте несколько зон для разных возрастов и активностей.

Второе место по количеству голосов сейчас удерживают общественные пространства города Куйбышева. Лидирует среди них сквер «Рябинушка», набравший 813 голосов.

На третьем месте по активности голосования – город Карасук, его общественные пространства уже поддержали 1 260 человек.

Всего, по данным пресс-службы областного правительства, на 4 мая за объекты благоустройства проголосовало более 18 тысяч человек. Голосование проходит на единой платформе до 30 мая.