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Рынок такси снова лихорадит

  • 02/06/2021, 14:00
Рынок такси снова лихорадит
На этот раз из-за появления самозанятых.

За последнее 15 лет популярность такси в России резко выросла. Связано это, прежде всего, с выходом на рынок агрегаторов: они изменили условия пользования такси: значительно снизили цену на поездки и предложили новый удобный способ заказа, ожидание заказа значительно уменьшилось и рабочих мест для водителей появилось больше. Кроме того, начался активный переход служб такси с диспетчерских служб на программы для автоматизации приема заказов. Но чем динамичнее развивается отрасль, тем больше она требует доработок, связанных с законодательной базой.

По словам председателя общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, сегодня самая глобальная проблема рынка — это передача заказа нелегальному перевозчику.

— До 2005 года в отрасли было лицензирование и каждое предприятие должно было соответствовать требованиям лицензии. С 2005 по 2011 годы деятельность такси вообще никак законодательно не регулировалась. Это привело к появлению новых форм бизнеса. Речь идет о диспетчерских службах, которые не владели парком, но оказывали диспетчерские услуги. В 2011 году вступил в силу «закон о такси», но он до сих пор не доработан и не учитывает сервисы по вызову такси, не регламентирует их работу, — рассказала Зарипова корреспонденту Infopro54 в кулуарах VIII конференции «Современное Такси. Бизнес-Прокачка», которая прошла в Новосибирске.

К примеру, если заказ проводится через компанию-агрегатор, то не факт, что приедет машина, имеющая разрешение на перевозку пассажиров. За прошедшие 10 лет в «закон о такси» неоднократно вносились изменения, но он так и не заработал в полную силу, мало того, закон получил некий политический окрас.

— «Закон о такси», который приняли в 2011 году, сразу был мертворожденным, так как описывает модель рынка 80-х годов прошлого века, — подчеркнул Максим Шушарин, директор службы заказа такси «Максим». — Российский рынок такси к 2011 году достиг мировых высот, а закон оказался в параллельной вселенной, так как был совершенно  оторван от реальности. За 10 лет мы так и не имеем в правовом поле понятия «агрегатор». В регионах нас называют таксопарком, хотя наш рабочий инструмент — это мышка и IT- специалисты, которые разработали приложение. Разрешив проблему с законодательной базой, мы решим сразу несколько локальных проблем.

Одна из них, которая является головной болью для рынка, — это отношение между таксопарками и агрегаторами. К примеру, таксопарки требуют повышения тарифов, но если они вырастут, то потребители массово пересядут на автобусы.

— Цена на проезд в такси становится искусственно низкой из-за отсутствия холостого пробега. На сегодняшний день понятие «холостой пробег» исчезло. Водители привозят пассажиров в конечный пункт и тут же забирают других. Когда мы говорим о тарифах, нужно смотреть на выручку самих водителей, сравнить, какая она была 10 лет назад и какая она сегодня. К сожалению, не все это понимают, — констатирует Ирина Зарипова.

Еще одна локальная проблема, которую называют эксперты, — это незаинтересованность государственных органов в предоставлении базы данных для проверки сотрудников.

— Мы лишены доступа к базам и не знаем полную информацию о водителе: судим ли он, состоит ли на учете, а может, у него сотни взысканий за нарушения ПДД. Если законодательно отрегулировать эти моменты, если власть возьмет на себя обязанности верификации водителя, то многие проблемы будут решены, — уверен Максим Шушарин.

Специалист по GR-коммуникациям «Ситимобил» Денис Давыдов также заявляет, что ключевая проблема — отсутствие возможности получать информацию из информационных баз государства:

— Мы не имеем возможности в большинстве регионов проверить разрешение в автоматизированном режиме. На сегодняшний день только Московская и Ленинградская области поддерживают нас в этом вопросе, с остальными регионами пока приходится решать все проблемы в ручном режиме.

Что же ждет отрасль дальше? По мнению экспертов VIII конференции «Современное Такси. Бизнес-Прокачка» в ближайшее время в отрасли произойдет отток кадров из-за появления на рынке новой формы трудоустройства — самозанятых.

— Нас ждет окончательное переформатирование таксопарков. Раньше это было целое предприятие, которое эксплуатирует машины, — сейчас функция таксопарков уходит в сторону сдачи машин в аренду. Это приведет к выходу на рынок большого количества водителей в статусе самозанятых, — рассуждает Зарипова. — С одной стороны, это плюс, так как такие водители выйдут из тени и будут платить налоги. С другой стороны, это минус, потому что непонятно, как самозанятые будут в нашем государстве существовать. Есть такое понятие «протекторат». По сути, это фрилансеры, которые будут работать без государственной гарантии, без пенсии. Непонятно, что с ними будет в случае потери трудоспособности, выхода на пенсию.

Кроме того, в соответствии с действующими законодательными нормами, и, исходя из судебной практики, таксопарк не вправе передавать транспортные средства, на которые таксопарком оформлены разрешения, самозанятым в аренду для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Подобные договоры аренды могут быть приравнены к трудовым отношениям с соответствующими последствиями.

Еще одна тенденция рынка, которая набрала обороты в пандемию и активно развивается по сей день, — доставка. Эти услуги предлагают абсолютно все агрегаторы.

— Рынок доставки увеличился из-за пандемии, так как все сидели дома и нужно было как-то передавать вещи и лекарства. Сейчас спад спроса на услугу не намечается — это новый бизнес-юнит, который закрепился. Потребитель понял, что это удобно, — заявил Денис Давыдов.

Кроме того, участники конференции констатировали, что в мире четко обозначены глобальные экологические проблемы, которые не обойдут стороной отрасль такси.  Речь идет о развитии электромобилей. Однако пока нет ни одной модели, удовлетворяющей по всем техническим характеристикам рынок такси.

Конференция «Современное Такси. Бизнес-Прокачка» проходит в Новосибирске в 8 раз и является частью форума «Транспорт Сибири». В этом году в конференции приняли участие около 150 представителей компаний из Сибири, Урала и Центрального Федерального округа.

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : такси самозанятые перевозчики


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