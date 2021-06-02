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Суд признал законным строительство квартала «Авиатор»

  • 02/06/2021, 13:06
Автор: Марина Санькова
brusnika
Девелопер сообщил, что продолжит возводить первую очередь проекта, расположенного около аэродрома «Гвардейский», без каких-либо препятствий.

Новосибирский областной суд отклонил иск прокуратуры Новосибирска, пытавшейся доказать, что мэрия незаконно выдала Бруснике разрешение на строительство первой очереди квартала «Авиатор», сообщает пресс-служба компании.

— Коллегия судей приняла во внимание, что к моменту выдачи разрешения никакие санитарно-защитные зоны аэродрома «Гвардейский» установлены не были (не установлены они и до сих пор). Поэтому говорить, что Брусника возводила жилье на территории с какими-либо особыми условиями, некорректно, — говорится в сообщении.

Вместе с тем администрация города предоставила суду приказ министра строительства Новосибирской области о создании рабочей группы, задача которой заниматься вопросом передислокации принадлежащего Росгвардии аэродрома. Его перенос — дело времени. В этих условиях препятствовать застройке участков около «Гвардейского» нецелесообразно.

— Полагаем, что коллегия также учла то обстоятельство, что объекты, возводимые Брусникой, находятся в стороне от текущей глиссады. Даже если дома будут построены до переноса аэродрома, они не помешают заходу воздушных судов на посадку, — отметили представители компании.

В ходе заседания представители мэрии и застройщика указали, что не так давно прокуратура выдвигала аналогичные претензии к девелоперу «Вира-строй», реализующему проект также вблизи «Гвардейского». Однако споры были прекращены из-за отказа войсковой части от исков. И чем текущая ситуация отличается от уже произошедшей, суду было не ясно.

— Наконец, полагаем что одним из самых важных аргументов в пользу отклонения иска стали 297 договоров на покупку квартир, кладовых и парковочных мест. Дольщики, заключившие их, могли оказаться заложниками ситуации. А на противоположной стороне был интерес неопределенного круга лиц, — заключили представители Брусники.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Мэрия Новосибирска Брусника


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