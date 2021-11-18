Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

— Сфера недвижимости и ЖКХ в последнее время являются одними из лидеров по востребованности цифровых продуктов. В 2019 году спрос на решения вырос на 50%, в 2020 году — еще на 84%. Аналитический центр при Правительстве РФ подсчитал, что рынок технологий «умного дома» в России за 2020 год вырос на треть.

Основная тенденция рынка — сотрудничество застройщиков и УК с поставщиками решений уже на уровне строительства. Это позволяет на этапе проектирования заложить необходимую для цифровых сервисов инфраструктуру и обеспечить бесшовную интеграцию систем УК и застройщика.

В практике российских застройщиков телекоммуникационная инфраструктура создается отдельно от инженерной и, как правило, разными компаниями. Новый подход выгоден для всех: застройщику он позволяет снизить затраты на внедрение технологических решений, управляющей компании обеспечивает связность процессов на протяжении всего жизненного цикла здания, жильцам повышает уровень комфорта, безопасности и ценности их жилья.

Например, в Новосибирске уже есть пример проекта группы «Дом-Строй» с элементами «умного дома». МТС обеспечит комплекс RICHMOND Residence телекоммуникационной инфраструктурой, установит систему видеонаблюдения и подключит устройства для управления доступом к собственной облачной платформе. Это позволит снизить издержки до 20% и обеспечить «бесшовный» сервис для застройщика и УК. На наш взгляд, использование цифровых сервисов выгодно всем сторонам: застройщикам, управляющим компаниям и жителям.

Для застройщика цифровые сервисы — способ повысить спрос на жилье: около половины покупателей готовы доплачивать за «умные» решения. Оснащение жилого комплекса цифровыми технологиями — «умными» счетчиками, датчиками, системами видеонаблюдения, «умными» домофонами и системой бесконтактного доступа на территорию для жителей — позволяет поднять стоимость квартиры до 15%. Управляющая компания может решить при помощи технологий целый спектр задач: увеличить количество собственников, которые вовремя платят за ЖКХ, управлять зданием или жилым комплексом из единого центра, более эффективно общаться с жителями дома, зарабатывать на продаже платных услуг.

Для жителей цифровые сервисы создают комфортную и безопасную среду. Видеоаналитика может распознавать номера транспортных средств и впускать только те машины, которые зарегистрированы в системе, или искать свободные парковочные на прилегающей территории. Специальное приложение МТС VDome позволяет решать все вопросы, связанные с домом, в смартфоне: оплатить счета, проголосовать, подать заявку в УК, оформить пропуск или, например, вызвать сантехника. А с расширенной версией VDome+ жители смогут ответить на вызов с домофона, подключиться к камерам видеонаблюдения на территории комплекса и системе мониторинга парковки, а также управлять «умным домом» в квартире.

Наиболее востребованные у УК и застройщиков сервисы на текущий момент — это видеонаблюдение и дистанционное управление доступом (домофоны, шлагбаумы и т. п.), то есть безопасность. В Новосибирске за год спрос на эти решения вырос на 25%.

Все активнее используются приложения для взаимодействия между жителями и УК и автоматический сбор показаний всех видов счетчиков. Последнее, кстати, одинаково актуально и новостроек, и «вторички». ФГБУ ЖКУ Новосибирского научного центра оснащает придомовые датчики и счетчики IoT-модемами МТС для автоматизированного учета электроэнергии, тепла и воды сразу в 100 многоквартирных домах на территории Академгородка и Нижней Ельцовки. Внедрение интернета вещей сделает прозрачными и расчеты потребителей коммунальных услуг, и расчеты управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями, так как каждая из сторон видит реальные объемы потребления ресурсов. Удаленный мониторинг исключает человеческий фактор и ошибки, что сокращает затраты УК в среднем на 25%.

Основной фактор роста рынка «умного дома» сейчас — государственное регулирование, в частности — ФЗ-522, обязывающий энергосбытовые компании регионов установить подключенные к сети приборы учета во всех домах до января 2022 года.

Что касается нашей компании, то мы продолжим развивать экосистему сервисов для жителей, сервисных организаций рынка ЖКХ и застройщиков. Перспективы как на рынке нового жилья, так и в работе по подключению уже готовых жилых комплексов очевидны: уже сейчас три четверти покупателей жилья обращают внимание на наличие сервисов цифрового дома. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения лишь усилили эту тенденцию.

Я встречал прогнозы, что к 2025 году элементами «умного дома» будут пользоваться около 13% домохозяйств, а в два года назад этот показатель был лишь 4%. Поэтому есть все предпосылки к тому, что спрос на «умные дома» будет только расти. Мы ожидаем, что рынок интернета вещей в сегменте недвижимости и ЖКХ будет расти в среднем на 40% в год и к 2023 году достигнет 17,5 млрд рублей.