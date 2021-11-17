Строительство нового моста через реку Обь в Новосибирске идет по графику

По сообщению пресс-службы Группы «ВИС», один из основных и самых технологически сложных этапов – надвижка пролётного строения над руслом реки.

— Его общая длина составит 776 метров, все работы разделены на 16 этапов. На сегодняшний день завершена 11-я стадия надвижки, в рамках которой надвинуто 46 погонных метров. Общая длина смонтированного пролётного строения составила 465 погонных метров, это 60 % от общей длины. Всего с марта текущего года собрано 6786 тонн металлоконструкций, включая аванбек. Общая масса пролетного строения – 10 375,8 тонн. На правом берегу Оби продолжается сооружение пилона. Конструкция высотой 114 метров будет удерживать вантовую часть моста длиной 380 погонных метров посредством стальных тросов — 70 вант. К сегодняшнему дню монолитное тело правой стойки пилона отлито на высоту 60 метров, левой стойки – на 48 метров, — говорится в сообщении.

В Группе «ВИС» отметили, что в связи со сжатыми сроками строительства и задачей по открытию технического движения к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в конце 2022 – начале 2023 гг., работы ведутся параллельно на 8 площадках. Это транспортные развязки на обоих берегах, эстакада основного хода, тоннели и путепроводы. Большой комплекс работ проводится по переустройству и модернизации инженерных коммуникаций.

Напомним, что по итогам реализации проекта столица Сибири получит не только масштабный объект транспортной инфраструктуры общей протяжённостью 5,1 км, но и обновлённые инженерные коммуникации, попавшие в зону строительства.