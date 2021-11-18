«Умному дому» нужен общий протокол

Что включено?

Наиболее активно сервисы и услуги под кодовым названием «умный дом» сегодня предлагают телеком-операторы. К примеру, в готовые решения «Умный дом» от «Ростелекома» входят видеонаблюдение и различные датчики.

— Сервис доступен в комплектациях «Базовый», «Расширенный» и «Управление». Базовый комплект включает датчик движения и датчик открытия. В расширенный вариант входят еще датчики протечки воды и задымления. А с помощью «умных» розеток и лампочек комплекта «Управление» можно дистанционно контролировать работу электроприборов и освещения, — рассказывает Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом. — Также есть возможность подключить услугу «Кнопка SOS» для экстренного вызова группы быстрого реагирования охранного предприятия «Гольфстрим» и застраховать жилье с выплатой до 700 000 рублей от «Альфа Страхования».

Минимальная стоимость подключения коробочного варианта «умного дома» под ключ — 11 590 рублей, в него будет входить контроллер, датчик движения 3 в 1 (движение, освещенность, температура) и датчик открытия 3 в 1 (открытие, освещенность, температура).

Еще один телеком-оператор — «МегаФон» — начал создавать продукты для управления ЖКХ еще в 2017 году и сегодня предлагает целый спектр таких решений. В него входит, например, комплексное видеонаблюдение за территорией дома с возможностями видеоаналитики для автоматического выявления опасных ситуаций.

— Одно из основных направлений в сфере цифровизации ЖКХ — внедрение «умных» общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии и тепла, холодной и горячей воды. Они автоматизируют передачу показаний в ресурсоснабжающие организации, выставление и оплату счетов, — говорит руководитель по продажам и внедрению цифровых решений «МегаФона» в Сибири Игорь Ксенчук.

Евгений Иванов, партнер в венчурном фонде Network VC Syndicate Fund LLC и венчурной студии GSD (Кремниевая Долина), лидер Go Global World (Siberia), основатель интернет-агентства «Норд Стар», организатор Startup Lynch, руководитель IT-секции стартап-акселератора А:СТАРТ, заявляет, что в технологиях «умного дома», которые сегодня представлены на рынке, нет ничего принципиального нового.

— Это простейшие девайсы и чипы на stm-32, Arduino и т. д., на которые просто накатывается код, управляющий некими устройствами, — говорит собеседник редакции. — Мы берем самое обычное устройство — микросхему, ставим ее на трубу и получаем датчик контроля протечек. А чтобы все эти данные попадали в интернет и обрабатывались где-то в «облаке», чтобы они как-то синхронизировались, для этого есть хаб — самый обычный Wi-Fi-роутер, который передает все сигналы. Технология в таком виде сейчас предельно простая. Тут важно, как это развитие пойдет дальше, каким будет ее применение.

Плюшки «умного дома»

Тем не менее даже в нынешнем виде реализация решений «умного дома» позволяет сделать расчеты прозрачными для каждой из сторон — и для жильцов, и для предприятий жилищно-коммунальной сферы.

— Также это позволяет экономить средства за счет более точного учета ресурсов и отказа от ручного сбора информации. Кроме того, организации получают возможность отслеживать аномальное потребление, нелегальные подключения и аварийные ситуации — для сокращения потерь, — перечисляет Игорь Ксенчук.

В целом, по его словам, установка IoT-датчиков на объекты коммунальной инфраструктуры позволяет оптимизировать управление лифтовым хозяйством, содержание зданий — список возможных сценариев в сфере ЖХК очень широк. На базе таких продуктов, как «умный» домофон, можно организовать не только стандартное открытие дверей и работу шлагбаума, но и полноценную систему контроля доступа на территорию дома, в том числе для аварийных служб, предусматривающую автоматическое открытие дверей в случае ЧП.

Александр Бойкиня также отмечает, что «Умный дом» от «Ростелекома» позволяет жителям многоквартирных домов или частного сектора настроить сценарий действий в личном кабинете так, что свет будет включаться или выключаться только в нужное время, в определенное время будут работать чайники или другие устройства, подключенные к «умной» розетке. Таким образом достигается экономия электроэнергии. Датчик протечки вовремя сообщит вам об аварийной ситуации в ванной или на кухне и тем самым не допустит затопления соседей. А это поможет сэкономить средства, которые в противном случае могли бы пойти на ремонт и выплату компенсации.

— В целом «Умный дом» можно настроить под режим дня и свои привычки. Например, создать сценарий для утра, когда в определенное время включается «умная» розетка кофемашины, а «умная» колонка включает музыку из любимого плейлиста. А сценарий для отпуска поможет создать эффект присутствия: «умные» лампочки будут включаться и выключаться по составленному расписанию, чтобы не было ощущения пустующего дома, — говорит Бойкиня. — Можно придумать сценарии для субботнего кинопросмотра или для действия приборов во время возвращения домой с работы.

Евгений Иванов уверен, что сейчас развитие технологий «умного дома» находится на уровне игрушек. Например, можно поставить «умную» розетку, чтобы включать свет со смартфона. Поиграть интересно, пользоваться — пока не очень.

— Самое главное торможение внедрения технологий «умного дома» в том, что каждый производитель имеет свой хаб и похожие, но разные протоколы, причем часть этих протоколов небезопасна. Поэтому сегодня нет общего стандарта и протокола общения между устройствами. Второе — слишком дорогие чипы, особенно сейчас, так как на рынке чипов серьезный кризис. Третье — код под чипы якобы пишется сложно, — перечисляет Иванов. — На самом деле он пишется просто, но некоторые «суперквалифицированные люди» намеренно усложняют этот процесс, и человек со стороны, предприниматель или стартапер просто не может сегодня заказать этот код задешево. В результате отсутствуют инструменты без кодирования и программирования настройки этих устройств. Когда они появятся — индустрия пойдет вверх.

Но это только техническая сторона вопроса. Не менее серьезной, по мнению Евгения Иванова, является проблема, связанная с отсутствием рынка.

— В России сегодня просто нет массового заказчика. Возможно, идея уже спущена откуда-то сверху, из федерации, что «нам нужны «умные дома» и т. д.», но на бытовом уровне это все слова. Когда такое распоряжение заходит в ЖКХ, оно чаще всего игнорируется, так как отрасли это абсолютно не нужно, как и не нужно среднестатистическому жителю, — уверен Иванов. — ЖКХ это не интересует потому для интеграции «умного дома» в процессы отрасли нужно что-то делать, а зачем, если все и так хорошо? Большая часть компаний ЖКХ не заинтересована в том, чтобы оптимизировать процессы. А обычному жителю это не нужно потому, что нет общего хаба. Сегодня для того, чтобы автоматизировать замок, условно говоря, нужен один хаб, дверь — другой, кран — третий, стояк на трубах отопления — четвертый, и в итоге получается, что все розетки в доме у тебя заняты хабами. Это просто неприменяемо, а значит — не нужно.

На перспективу

Александр Бойкиня отмечает, что «Умный дом» — это перспективный сервис для тех, кто хочет управлять своим домом комфортно.

— Решение позволяет экономить на той же электроэнергии и на воде, контролировать детей с помощью видеонаблюдения, создавать уютную атмосферу с помощью «умной» лампочки и вообще автоматизировать рутинные процессы. Это удобно, современно и технологично — и становится все ближе и понятнее для наших клиентов, — поясняет собеседник Infopro54.

В перспективе «Ростелеком» планирует расширять виды подключаемых к «умному дому» датчиков и видеокамер, а также расширять сервисы, доступные в личном кабинете.

Игорь Ксенчук добавляет, что массовое внедрение IoT технологий — то направление, куда сейчас стремятся застройщики, поскольку относительно небольшие вложения в инфраструктуру позволяют им повысить ценность недвижимости и обеспечить жильцам современный уровень комфорта.

— Все типовые задачи либо полностью автоматизируются, как передача данных приборов учета, либо решаются за несколько секунд в мобильном приложении —возможность впустить автомобиль гостей во двор, например, или заказать услугу от управляющей компании, — говорит он.

Евгений Иванов поясняет, что в проектах «умного дома» сегодня очень мало завязано на «железо и hard».

— Все дело в алгоритмах и soft: как вы его напишете, так это и будет работать, — заявляет он. — Вообще «умный дом» движется к искусственному интеллекту, когда части вашего дома будут подстраиваться под ваше поведение. Например, вы подходите к двери, у вас стоит «умный» электронный замок, и он знает, что путь от машины до двери вы проходите за 30 секунд. Он получил сигнал у подъезда, затем на этаже — и открывает дверь автоматически именно вам и в нужный вам тайминг. Это одна из областей применения «умного дома». Таких областей может быть очень много, но все они завязаны на сложные алгоритмы искусственного интеллекта или обработки больших объемов информации: для частных лиц, для бизнеса, для муниципальных служб и т. д. Эти большие данные нужно собрать со всех счетчиков, проанализировать их, чтобы понять, где протечка, утечка, где перерасход, где неправильно подсчитано, — и всем этим занимаются алгоритмы искусственного интеллекта.

По мнению Евгения Иванова, на разработку общего протокола для «умного дома» уйдут 3-5 лет, и только после этого начнутся попытки его внедрения. То, что эта работа может быть успешна, показывает пример с общими стандартами по написанию сайтов.

— Когда-то не было языка html, на котором сейчас написаны все сайты: все писали кто в лес, кто по дрова. Создалась общественная организация, ей некоторые страны выделили гранты. Написали стандарт — и все решили этому стандарту соответствовать, договорились с основными производителями браузеров, и те начали обрабатывать именно этот стандарт. Думаю, что с общим протоколом по «умному дому» будет то же самое, — говорит собеседник Infopro54.

Он также подчеркивает, что по-настоящему «умный дом» — это интерфейс, связанный с человеком и его головой.

— На ближайшие 50 лет — неосуществимо, — резюмирует Евгений Иванов. — То, что сейчас делает Илон Маск со своими чипами, — это первые ласточки. Чтобы дом был действительно умным, машина должна уметь понимать человека.