С 1 апреля меняются правила начисления детских пособий

Власти решили изменить сумму пособия и правила, по которым определяют право на него.

В 2021 году семьи получают ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Выплату вправе получать семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает региональный прожиточный минимум. И тут первое изменение: если семья уже получает ежемесячно 10 тыс. руб. для ухода за ребенком-инвалидом, то эти средства не будут учитываться в доходах при расчете начислений на детей. Сейчас эти выплаты могут вообще оставить семьи без поддержки на детей.

Также расширили категории детей для получения пособия. Эта новая норма рассчитана на семьи, в которых есть дети-студенты. Теперь они тоже будут включаться в число нуждающихся.

Кроме того, с 1 апреля при определении права семьи на детские пособия буду учитывать детей, находящихся под опекой. Сейчас они считаются находящимися на государственном обеспечении. Тем не менее, если семья будет признана нуждающаяся, то детские пособия будут выплачиваться.

Еще одно изменение — «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка, только если сами имеют какой-то источник дохода (не пособия) или у них есть объективные причины не работать. Нулевой доход у получателей пособий может быть только по объективным причинам: это безработица (нужна официальная регистрация в центрах занятости), длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом, за пожилым родственником старше 80 лет, нахождение в армии и трехмесячный период после службы, обучение по очной форме. В многодетной семье один из родителей может иметь нулевой доход — предполагается, что он не работает, посвящая свое время детям. Также «правило нулевого дохода» не распространяется на единственных родителей.

Теперь финансовое положение семьи будут оценивать более тщательно и комплексно.

Например, обладание мощным внедорожником младше 5 лет и мощностью мотора более 250 л.с. уже может быть основанием для отказа в выплате пособия.

Полный перечень основания для отказа пока не раскрывается, такая оценка будет производиться индивидуально сотрудниками социальной защиты.

Заявления начнут принимать с 1 апреля этого года, а расчет будет сделан с 1 января или с момента достижения ребенком возраста 3 лет, если 3 года исполнилось в 2021 году. Соцзащита с учетом данных о доходах и имуществе рассчитает необходимый объем выплат и назначит пособие в новом размере.

А вот если окажется, что семья новым критериям не соответствует, то, если пособие уже назначено, граждане продолжат получать его до истечения срока выплат – пока не исполнится год с момента его назначения.