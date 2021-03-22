Возьмите ипотеку под 3% годовых на загородную недвижимость

Приобрести можно жилую недвижимость в сельской местности: квартиру в строящемся или готовом доме либо дом с земельным участком.

Кредит выдается по ставке 3% годовых. Возможная сумма составляет от 300 тысяч до 3 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. В качестве залога оформляется купленное жилье. Первоначальный взнос – от 10% стоимости залога. В счет оплаты первоначального взноса возможно использование материнского капитала, а также средств, полученных из федерального или местных бюджетов либо от организации работодателя.

Полученные денежные средства можно направить на покупку квартиры в строящемся доме по договору долевого участия, квартиры на вторичном рынке или жилого дома с участком. При этом высота многоквартирного дома, в котором вы планируете приобрести жилье, может быть не более 5 этажей. Также по условиям госпрограммы заемщику необходимо прописаться в купленной недвижимости в течение полугода с момента госрегистрации права собственности на жилое помещение.

Подробности можно уточнить сайте в разделе «Специальные программы», по телефону 8-800-3333-555 (доб. 6606) и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

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