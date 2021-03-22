ТОВ «Бутон»: возможности, как производителя и ассортимент продукции

Так как мы производители электрощитового оборудования, то готовы изготовить новую продукцию по индивидуальному плану заказчика, исходя из конкретных параметров.

Электрощитовое оборудование состоит из комплектующих, произведенных компаниями-лидерами на соответствующем рынке. Все оборудование полностью отвечает нормам и требованиям государственного стандарта. Оборудование, которое производит наша компания для электрических щитовых, является универсальным. Его климатические показатели и технические характеристики позволяют использовать устройства как в закрытом помещении, так и на открытом пространстве на улице.

Ассортимент компании

ТОВ «Бутон» реализует электрощиты и электрощитовое оборудование по приемлемым ценам. Наша компания имеет достаточно ресурсов для того, чтобы вести собственное производство на площадях различных объемов. Работая без посредников, наша фирма сохраняет достаточно низкую стоимость произведенных изделий. Но основное внимание все же уделяем высокому качеству продукции.

Среди готовых вариантов мы предлагаем:

шкафы силовые;

распределительные панели;

электрические щиты;

оборудование для электрощитовых.

Наши преимущества

ТОВ «Бутон» заботится о своих клиентах, поэтому сотрудничество с нашей компанией имеет ряд преимуществ:

доставка произведенного оборудования к заказчику;

большой ассортимент готовой продукции;

соответствие современным нормам и стандартам;

продукция высокого качества с гарантией.

В нашем каталоге представлены приспособления и устройства, которые позволяют решить следующие задачи:

самостоятельный прием, распределение и учет электрической энергии;

регулирование;

выполнение сигнализирующих функций;

реализация защитных функций.

Мы всегда следим за изменениями в нормах и требованиях, чтобы сохранить свою репутацию на рынке подобных услуг. Гарантируем качество своих изделий на высоком уровне.

Оформляя заявку на оборудование, заказчику стоит быть внимательными к параметрам размера заказываемого устройства, техническому оснащению и электрическим схемам. Наши сотрудники помогут вам сделать правильный выбор. Сотрудничая с нами, вы приобретаете не только качественную продукцию, но и надежного партнера. Продажа электрощитового оборудования осуществляется с предоставлением гарантии.