С 1 апреля новосибирцы могут не соблюдать дистанцию в общепите

Соответствующее постановление №103-п Губернатор Андрей Травников подписал 22 марта – документ вносит изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

— При оказании услуг общественного питания с использованием фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах отменяется дистанцирование между столами, отменяется условие присутствия одного посетителя на 4 квадратных метрах и не ограничивается количество посетителей в указанных объектах, условия соблюдения санитарно-эпидемиологических требований сохраняются. При оказании услуг по приему и размещению детей в организациях отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в детских лагерях исключается требование по допуску к работе сотрудников при наличии действующего QR-кода и требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции в отношении детей, — пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Кроме того, документ уточняет требования к проведению массовых мероприятий, оказанию соответствующих услуг по проведению официальных всероссийских, межрегиональных физкультурных мероприятий, проходящих на территории Новосибирской области, официальных спортивных мероприятий с участием зрителей. Наполняемость 70 процентов от проектной вместимости места проведения мероприятия сохраняется. При этом, если количество зрителей и участников будет превышать предложенное главным государственным санитарным врачом по Новосибирской области, допуск на мероприятие будет осуществляться при предъявлении QR-кодов. Данная норма вступает в силу с 1 апреля.