Новосибирские иммунологи ориентируются на Азию и Академгородок

В научно-исследовательском Институте фундаментальной и клинической иммунологии СО РАН рассматривают альтернативы компаниям-партнерам, заявившим о сворачивании совместных исследований.

— Компании говорят, что они не уходят с российского рынка, мы с ними общаемся, — рассказывает руководитель отделения гематологии клиники иммунопатологии института, кандидат медицинских наук Вера Денисова. — Другой вопрос — логистика. В связи с тем, что у нас трудности с авиасообщением, вопрос цены, какие-то политические вопросы, некоторые медицинские исследования, ранее обширно внедренные в нашу клинику с иностранными компаниями, сворачиваются. По некоторым проектам мы сотрудничали по третьей фазе клинических испытаний. Приходят документы о закрытии протоколов, сворачивании скрининга.

Как поясняет Денисова, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, о сворачивании совместной работы уже заявили такие компании, как Pfizer, MSD, Lilly, AbbVie. При этом на зарубежных партнерах завязаны основные препараты, применяемые клиникой для лечения пациентов. Сейчас надежда — на разработки местных ученых из Академгородка.

— У нас получено регистрационное удостоверение на препараты, — говорит руководитель отделения. — Это не химиопрепараты. Это препараты, которые не оказывают значимых побочных эффектов на остальные органы. Все знают, что такое химиотерапия: это облысение, температура, тошнота, повреждение других органов. Мы можем все это нивелировать. Но препараты импортные, обладают патентной лицензией, поэтому мы их воспроизвести не можем только исключительно из правовых вещей. А формально, думаю, что наш Академгородок — та площадка, которая может реализовать любой из этих препаратов.

О проблемах с расходниками не только по линии отделения, но и института в целом говорят и в его руководстве, намекая на возможное сотрудничество с азиатскими странами.

— Потребность в расходниках — колоссальная, — сообщает директор НИИФКИ, доктор биологических наук Александр Силков. — По сути, у нас был мизер отечественного материала. Соответственно, сейчас есть вполне определенная проблема с закупками, поставками. Мы надеемся, что она носит временный характер. Возможно, будет замена поставщиков.

Отделение гематологии Институте фундаментальной и клинической иммунологии СО РАН занимается трансплантацией костного мозга. В год здесь выполняются 50 трансплантаций, 43-44 алогичных, и около 6 — алогенных донорских. Лечатся пациенты со злокачественными заболеваниями крови (лейкозы, лейфомы, миомы), пластической анемией всех возрастных групп из Новосибирской, Томской, Кемеровских областей, Алтайского края и других регионов России.