С 1 апреля семьи с невысокими доходами будут получать новые выплаты на детей от 8 до 16 лет

Президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8-16 лет, сообщает ТАСС.

— Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их, — заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.

Путин уточнил, что «эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.

Президент напомнил, что в РФ «уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно».

— Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет, — констатировал глава государства. — Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет.

Напомним, в 2021 году в законодательство были внесены изменения, по которым выплаты предоставляются маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8-16 лет. Размер этой выплаты определяется в соответствии с прожиточным минимумом ребенка, установленным в каждом регионе, и составляет 50% от него. В среднем это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц.