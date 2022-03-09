Румыния разрешила транзитный проезд через свою территорию для россиян

Румыния разрешила для жителей России транзитный проезд через свою территорию. На пограничном контроле потребуется показать только паспорт и авиабилет.

В случае возникновения вопросов, Ростуризм рекомендует обратиться в консульский отдел посольства России в Румынии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.