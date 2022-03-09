На рынке труда активизируется охота на профессионалов

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал текущую ситуацию на рынке труда в Новосибирске и выявил, какие тенденции ожидаются в ближайшее время.

— Активность работодателей на рынке труда держится на уровне выше прошлого года. Работает инерция: большой спрос на кадры не может в одночасье смениться резким падением. Очевидно, что в отраслях, ответственных за импортозамещение, спрос будет оставаться на высоком уровне. Как и во время предшествующих кризисов, работодатели будут активно искать и «хантить» профессионалов, а компании будут стремиться удерживать их от смены работы, и самый действенный метод очевиден — это деньги. Поэтому зарплаты будут расти, но разными темпами., —говорится в сообщении полученном редакцией.

Основываясь на наблюдениях о росте заработных плат в кризисные периоды новейшей истории, SuperJob прогнозирует прирост средних рыночных зарплат программистов минимум на 25% уже к концу этого года (в номинальном выражении без учета инфляции).

По итогам февраля вакансий за год (февраль 2022 к февралю 2021 гг.) стало больше на 67%, резюме — на 8%. Прирост количества вакансий за 2 года (февраль 2022 к доковидному февралю 2020 гг.) составил 78%, количество резюме практически не изменилось.