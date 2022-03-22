С 1 апреля социальные и государственные пенсии для ряда граждан вырастут на 8,6%

С 1 апреля на 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии 4 миллионов россиян. Это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Для индексации из федерального бюджета выделяется 33,7 млрд рублей до конца текущего года.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала агентству «Прайм», что социальные пенсии получают дети-инвалиды. Участники ВОВ получают как страховую пенсию, так и пенсию по гособеспечению. Также две пенсии получают и инвалиды по военной травме.

Эксперт напомнила, что индексация социальных пенсий проходит ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.