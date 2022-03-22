В Новосибирске автомойки подняли цены на свои услуги

По сообщению «АиФ-Новосибирск», в среднем услуга подорожала на 100-150 рублей. Автомойщики объясняют повышение цен подорожанием моющих средств, в которых использованы импортные материалы.

Кроме того, цены выросли и на мойках самообслуживания. В частности, выросли тарифы на химию и воду для ополаскивания. Каждая услуга в среднем подорожала на 10 рублей.

Вместе с тем, остались и автомойки, которые принципиально не стали поднимать цены на услуги.

24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, ряд зарубежных компаний объявил о полном или частичном разрыве отношений с РФ.