С 1 августа 2020 года в России подорожает газ

Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

— С 1 августа цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщила Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). Почему тарифы для населения поднимаются, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране из-за пандемии? И достаточно ли индексации на 3%, чтобы компенсировать издержки «Газпрома»?

В данном случае речь идет о двоякой ситуации: с одной стороны, индексация по ряду ключевых индикаторов была заложена в программу социально​-экономического развития. Что же касается​ внутренних​ цен на газ —​ решение по индексации цен на них откладывалось до последнего момента, который сейчас и настал: бюджет находится под давлением ситуации, связанной с трехмесячным блокированием бизнеса. Которое, в свою очередь, было вызвано объективной необходимостью​ ограничений в период с марта по май текущего года.

С другой стороны, за январь-февраль​ «Газпром» потерял 24,6% своих экспортных доходов, частичную​ компенсацию которых, в рамках согласованной ФАСом​ инициативы,​ пытается получить. Не стоит забывать и об изменившейся внешней конъюнктуре в целом: погодные изменения провоцируют потребителей в Европе​ на снижение потребностей к «голубому топливу», а вместе со снижением потребностей​ падает и цена.

В дополнение к этому принцип «бери или плати» дает сбои: теперь уже и со стороны турецких контрагентов возникает риск неполучения забюджетированных средств по исполненному контракту в существенном (даже для «Газпрома») объеме порядка 2 млрд. долл.

С учетом всего вышеперечисленного, учитывая​ условия, в которых находится российская экономика, вынужденная мера индексации цен на газ является на сегодняшний день оправданной.​

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