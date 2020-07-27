СГК завершила ремонт котлоагрегата на Новосибирской ТЭЦ-4

Специалисты обследовали основное оборудование. Отремонтировали и заменили 10 видов частей котла: кубы воздухоподогревателя, газоходы и компенсаторы, броню шаровой барабанной мельницы и другие. Для проведения этих работ было задействовано 40 человек. А провести контроль металла и оценить остаточный ресурс поверхностей нагрева привлекли сотрудников Сибирского инженерно-аналитического центра.

Кроме соблюдения технических требований по выполнению плановых работ по ремонту оборудования, есть и практическая польза. По предварительным результатам испытаний КПД котла увеличился почти на 3% (2,89). Цифра кажется небольшой, но экономия топлива существенная. При средней нагрузке котлоагрегат теперь будет сжигать на 380 тонн (или на 6,5 вагонов) угля в год меньше, а значит, и снизит количество выбросов.

После капремонта котлоагрегат прошел все необходимые испытания. Теперь, по инструкциям в течение месяца будет длиться период его подконтрольной эксплуатации.

Напомним, в 2020 году, в соответствии с утвержденным годовым графиком, СГК планирует выполнить капитальные и средние ремонты на 13 единицах основного оборудования новосибирских ТЭЦ:

на восьми котлоагрегатах;

на трех турбоагрегатах;

на двух турбогенераторах.

Всего в этом году на ремонты оборудования новосибирских объектов генерации будет направлено более 2 млрд 163 тыс. рублей. Это превышает сумму 2019 года на 118 млн рублей. При этом 10% от общей суммы затрат по ремонтной программе ТЭЦ Новосибирского филиала СГК – около 200 млн руб., будут направлены на экологические мероприятия.

Фото предоставлено СГК