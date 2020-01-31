С 1 февраля социальные выплаты индексируются на 3%

С 1 февраля будут проиндексированы некоторые виды социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

— На 3% будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые получают порядка 225 тысяч новосибирцев, пользующихся правом на федеральные льготы. К этой категории относятся инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие лица, — уточнили в пенсионном фонде.

Отмечается, что размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год.

На 3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной форме или в его денежном эквиваленте. Стоимость полного набора соцуслуг с 1 февраля составит 1 155,06 рубля в месяц. Напомним, что в его состав входит: предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 рубля в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).

При этом, реализовав свое право на предоставление набора социальных услуг, можно рассчитывать на обеспечение льготами независимо от стоимости набора социальных услуг.

Помимо этого, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает в случае смерти неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты составит 7 349,83 рубля с учетом районного коэффициента.

В региональном ОПФР рассказали, что увеличение на индексацию по региону составит почти 16 миллионов рублей в месяц.

Ранее в январе страховые пенсии 32 млн. неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,6%.

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