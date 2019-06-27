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С 1 июля 2019 года изменяются тарифы на оплату электроэнергии

Для жителей городских населенных пунктов электроэнергия будет стоить 2,68 руб. за 1 кВт*ч.
  • 27/06/2019, 15:53
С 1 июля 2019 года изменяются тарифы на оплату электроэнергии

АО «Новосибирскэнергосбыт» напоминает потребителям электрической энергии, что с 1 июля 2019 года для жителей Новосибирской области начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для физлиц.

Тарифы утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области № 746-ЭЭ от 13 декабря 2018 года.

Таким образом, для жителей городских населенных пунктов электроэнергия будет стоить 2,68 руб. за 1 кВт*ч. Жители сельских населенных пунктов будут оплачивать электроэнергию по тарифу 2,14 руб. за 1 кВт*.

— Для обеспечения корректных начислений, рекомендует передать показание электросчетчика по состоянию на 30.06.2019 год и произвести оплату по фактически переданному показанию электросчетчика, — отметили в Новосибирскэнергосбыте.

Фото: pixabay.com, автор- kloxklox_com

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