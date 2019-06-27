В мае объем кредитования россиян снизился на 7%

В мае 2019 года зафиксировано снижение количества и объемов новых выдач по сравнению с маем 2018 года: количество новых кредитов снизилось на 1%, а объемы кредитования на 7%. В мае текущего года было выдано более 2,99 млн новых кредитов общим объемом 660,15 млрд руб., год назад – 3,04 млн кредитов на 706,08 млрд руб. К таким выводам пришли аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), проанализировав информации от 600 кредиторов, работающих с бюро.

Отмечается, что лидером по темпам роста объемов кредитования в мае 2019 г. стал сегмент кредитов наличными, где прирост количества и объема новых кредитов составил 5%. В мае нынешнего года было выдано 1,40 млн кредитов на 363,50 млрд руб., год назад было выдано 1,34 млн кредитов на 345,23 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос на 1%: с 259 до 260 тыс. руб.

Количество новых POS-кредитов выросло на 1%, а объемы выдач на 5% по сравнению с годом назад. В мае 2019 года было выдано 495,63 тыс. POS-кредитов общим объемом 17,03 млрд руб., годом ранее – 491,69 тыс. кредитов на сумму 16,21 млрд руб. Средний чек по POS-кредитам вырос на 4%: с 33 до 34 тыс. руб.

Количество новых карт снизилось в годовом отношении на 6%, а объемы кредитных лимитов выросли на 9%. В мае нынешнего года было выдано 969,00 тыс. карт с общим лимитом 77,78 млрд руб., год назад было выдано 1,03 млн карт на 71,09 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте увеличился на 16% (с 69 тыс. руб.) и превысил 80 тыс. руб.

Что касается автокредитов, то их новое количество снизилось на 4%, объемы выдач увеличились на 5%. В мае 2019 года было выдано 52,80 тыс. кредитов на 43,30 млрд руб., годом ранее банки выдали 55,01 тыс. кредитов на 41,42 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 9%: с 753 до 820 тыс. руб.

В мае 2019 года количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 38% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 31%. В мае 2019 года было выдано 67,99 тыс. ипотечных кредитов на 150,17 млрд руб., годом ранее – 109,66 тыс. кредитов на 218,50 млрд руб. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 11%: с 1,99 до 2,21 млн руб.

Всего за 5 мес. 2019 года банки выдали 15,43 млн кредитов на общую сумму 3,48 трлн руб. Количество новых кредитов выросло на 11%, а объемы кредитования увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 13,90 млн кредитов на 3,08 трлн руб. На этом фоне также отмечается активный рост интереса населения к персональной финансовой информации. Количество запросов граждан на проверку их кредитной истории в Объединенном Кредитном Бюро в январе-мае текущего года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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