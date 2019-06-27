НГТУ НЭТИ создаст экспериментально-технологический центр за 230 млн рублей

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ объявил конкурс на строительство собственного технологического центра. Объявление о конкурсе появилось на сайте госзакупок 21 июня 2019 года, средства на строительство выделило Министерство науки и высшего образования России, сообщили в пресс-службе университета.

Здание собственного технологического центра НГТУ НЭТИ будет расположено на территории университета по адресу: пр. Маркса, 20, корпус 5А. Центр будет создан в результате реконструкции неиспользуемого здания, которое было построено в 1985 году для вычислительного центра университета.

— В связи с интенсивным развитием вычислительной техники установленная в корпусе ЭВМ советского производства морально устарела и была ликвидирована. Здание было перепрофилировано для выполнения опытно-конструкторских работ, однако со временем перестало отвечать современным требованиям и сейчас нуждается в реконструкции. Руководство вуза предложило провести модернизацию корпуса под создание исследовательских лабораторий мирового уровня, и Минобрнауки поддержало этот проект, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что за счет модернизации здание увеличит этажность — с двух до пяти этажей, в результате вырастет и площадь — с 2600 до 4000 кв. м. Введение новых площадей позволит существенно разгрузить задействованные в настоящее время лаборатории и научные центры и иметь задел для дальнейшего развития научно-технологической деятельности университета. Сейчас некоторые лаборатории работают в малоприспособленных помещениях, в которых нельзя разместить современное исследовательское оборудование.

В здании будут размещены современный вычислительный центр, лаборатория квантовой криогенной электроники, лаборатории Института силовой электроники НГТУ НЭТИ, центр прототипирования, научно-образовательный центр «Нанотехнологии» и центр коллективного пользования. Также в технологическом центре разместится лаборатория реставрации раритетных самолетов, где будут вестись работы по восстановлению сбитых самолетов времен Второй мировой войны.

— Проведение реконструкции и ввод в эксплуатацию здания экспериментально-производственного комплекса НГТУ НЭТИ позволит увеличить объемы заказов на научные исследования почти в два раза (до 700 млн рублей в год), в том числе в интересах оборонно-промышленного комплекса, космической и авиационной техники. В 2018 году НГТУ провел научных исследований на 400 млн рублей, — уверены в НГТУ НЭТИ.

Ориентировочная стоимость реконструкции корпуса с учетом дополнительных площадей составит порядка 230 млн рублей. Цена одного квадратного метра составит около 50 тыс. рублей, что соответствует оценочным нормам на реконструкцию и строительство зданий по Новосибирской области.

В университете подчеркивают, что федеральному бюджету не придется тратиться на оборудование для технологического центра, оно будет куплено за счет грантовых средств и собственных средств вуза.

— Мы не будем включать в стоимость строительства монтаж научного оборудования. При последующем участии НГТУ НЭТИ в научных и прикладных конкурсах и грантах Минобрнауки России значительную долю финансирования составляют расходы на приобретение нового оборудования для проведения работ. Часть оборудования уже имеется в НГТУ НЭТИ — это наш технический задел по научно-исследовательским направлениям деятельности», — объясняет проректор НГТУ НЭТИ по научной работе Алексей Вострецов.

В пресс-службе отметили, что НГТУ НЭТИ за счет внебюджетных средств уже провел конкурс по выбору проектной организации, разработал проект реконструкции комплекса и получил положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и обоснования сметной стоимости строительства. При строительстве технологического центра будут применены те же стилевые решения, что были использованы в дизайне расположенной рядом Научной библиотеки им. Г.П. Лыщинского. По условиям конкурса строительство должно быть завершено до конца октября 2020 года.

Фото предоставлено пресс-службой университета