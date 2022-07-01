С 1 июля должники получили защиту от списания прожиточного минимума на своих счетах

Поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве» защитит российских должников от списания с их счетов последних денег, сообщается на сайте Госдумы.

Согласно новой норме, граждане, имеющие задолженность, смогут написать заявление о защите средств от списания и подать его в кредитную организацию.

Отмечается, что так можно сделать в том числе, когда взыскатель уже передал документы в банк задолжавшего без привлечения судебных приставов. Если же исполнительное производство возбуждено, то заявление можно подать к судебному приставу.

При этом, если заявитель имеет несколько банковских счетов, воспользоваться послаблением и вывести из-под обременения эквивалент прожиточного минимума можно будет только на одном из них.

Кроме того, те должники, у кого кто-то находится на иждивении, могут обратиться в суд с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.