Рекламодателям

В Новосибирске откроется филиал международной проектной компании

  • 01/07/2022, 09:03
новости Новосибирска
Она планирует создать более 200 рабочих мест.

Международная проектная компания WE-ON Group расширяет рабочие проекты в Новосибирске и открывает филиал проектной BIM корпорации. К уже имеющимся объектам, таким как кампус Новосибирского государственного университета (Компания выполняет работы по генеральному проектированию кампуса. — Ред.), портфель группы компаний пополнился новыми крупными ЖК, школами и кампусами.

— Новосибирск сейчас обходит все регионы по уровню работы с BIM-технологиями и их применением на практике. Мы видим его перспективным регионом, на который нужно делать ставку, тут и Академгородок, и специалисты высочайшего уровня, — пояснил генеральный директор WE-ON GROUP Кирилл Чебаков.

По его словам, компания уже подписала соглашения о намерении к сотрудничеству с рядом партнеров, в связи с этим планирует организовать не менее 200 рабочих мест в регионе для специалистов сферы проектирования.

— Строительство с применением BIM в Новосибирске очень хорошо развито. — говорит технический директор компании Шарапов Даниил, — Огромное количество проектных компаний имеют тут главные офисы и филиалы, поскольку объектов и площадок готовых работать и принимать новейшие цифровые технологии гораздо больше, чем, например, в Санкт-Петербурге. Благодаря внедренному формату удаленной работы, люди начали активно возвращаться в регионы, что поспособствовало развитию тенденции работать не только на столицу и московских девелоперов, но и активно развивать рынок в городах-миллионниках по всей стране.

В новый филиал компания планирует набирать инженеров-конструкторов, инженеров электроснабжения, инженеров отопления и вентиляции, BIM- координаторов, инженеров теплотехник ИТП, ЦТП, инженеров-проектировщиков систем водоснабжения и канализации и т.д.

По данным Единого реестра застройщиков, WE-ON Group входит в ТОП-50 крупнейших проектировщиков многоквартирных домов, объединяет специалистов, работающих с применения BIM технологий над комплексной жилой застройкой. Одна из первых в России разработала свое программное обеспечение для построения информационной модели объектов строительства Nika. Активно работает с проектами, которые реализуются по госзаказам и в рамках ГЧП.  В 2021 году портфель проектов компании вырос на 30%, а в объемах работ достиг 3 100 000 квадратных метров. До января 2022 года, ООО «ВИ-ОН» имела юридическое название ООО «Инженерное Дело».

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске предлагают создать масштабный турпроект. 

Иллюстрация с сайта компании

953

Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии работа недвижимость бизнес BIM


Комментировать

пока нет комментариев
новости Сибири

Обратный пересмотр контрактов убьёт рынок строительных подрядчиков

Глава окружного отделения НОСТРОЙ не видит феерического снижения цен на стройматериалы
Читать статью >>
новости Новосибирска

Снижение цен на стройматериалы снова приведет к пересмотру ПСД?

Повышения цены контракта удалось добиться немногим предпринимателям.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Как заинтересовать молодежь академической музыкой

В Новосибирской филармонии прошла презентация проекта «Голоса оркестра. Детальный разбор».
Читать статью >>
новости Новосибирска

Поправки в бюджет: депутаты недовольны размером резервного фонда

И предложили правительству разнести большую часть сумм по профильным направлениям расходов и статьям.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

Количество уголовных дел по подставным фирмам в Сибири выросло в 3,5 раза

01/07/2022, 15:27

Обратный пересмотр контрактов убьёт рынок строительных подрядчиков

01/07/2022, 14:39

С 1 июля начали действовать новые правила продажи сложных финансовых продуктов

01/07/2022, 14:33

Экс-чиновнику мэрии отказали в апелляции по сроку заключения

01/07/2022, 14:18
Популярное

Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам увеличился на тысячу рублей

01/07/2022, 15:33

На обновленной десятирублевой купюре появится изображение Новосибирска

01/07/2022, 12:34

С 1 июля должники получили защиту от списания прожиточного минимума на своих счетах

01/07/2022, 10:34

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«ПРОфессия железнодорожник» – номинация, посвящённая труженикам Западно-Сибирской магистрали, вновь открыта на проекте «Сибирь.ПРО»

01/07/2022, 12:40

Банк «Левобережный» дарит руководителям компаний комплимент за торговый терминал

30/06/2022, 17:56

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-3 лучших доходных карт – Банки.ру

30/06/2022, 16:19
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска