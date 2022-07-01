В Новосибирске откроется филиал международной проектной компании

Международная проектная компания WE-ON Group расширяет рабочие проекты в Новосибирске и открывает филиал проектной BIM корпорации. К уже имеющимся объектам, таким как кампус Новосибирского государственного университета (Компания выполняет работы по генеральному проектированию кампуса. — Ред.), портфель группы компаний пополнился новыми крупными ЖК, школами и кампусами.

— Новосибирск сейчас обходит все регионы по уровню работы с BIM-технологиями и их применением на практике. Мы видим его перспективным регионом, на который нужно делать ставку, тут и Академгородок, и специалисты высочайшего уровня, — пояснил генеральный директор WE-ON GROUP Кирилл Чебаков.

По его словам, компания уже подписала соглашения о намерении к сотрудничеству с рядом партнеров, в связи с этим планирует организовать не менее 200 рабочих мест в регионе для специалистов сферы проектирования.

— Строительство с применением BIM в Новосибирске очень хорошо развито. — говорит технический директор компании Шарапов Даниил, — Огромное количество проектных компаний имеют тут главные офисы и филиалы, поскольку объектов и площадок готовых работать и принимать новейшие цифровые технологии гораздо больше, чем, например, в Санкт-Петербурге. Благодаря внедренному формату удаленной работы, люди начали активно возвращаться в регионы, что поспособствовало развитию тенденции работать не только на столицу и московских девелоперов, но и активно развивать рынок в городах-миллионниках по всей стране.

В новый филиал компания планирует набирать инженеров-конструкторов, инженеров электроснабжения, инженеров отопления и вентиляции, BIM- координаторов, инженеров теплотехник ИТП, ЦТП, инженеров-проектировщиков систем водоснабжения и канализации и т.д.

По данным Единого реестра застройщиков, WE-ON Group входит в ТОП-50 крупнейших проектировщиков многоквартирных домов, объединяет специалистов, работающих с применения BIM технологий над комплексной жилой застройкой. Одна из первых в России разработала свое программное обеспечение для построения информационной модели объектов строительства Nika. Активно работает с проектами, которые реализуются по госзаказам и в рамках ГЧП. В 2021 году портфель проектов компании вырос на 30%, а в объемах работ достиг 3 100 000 квадратных метров. До января 2022 года, ООО «ВИ-ОН» имела юридическое название ООО «Инженерное Дело».

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