С 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

— Те, кто не хочет оформлять эту карту, смогут получать выплаты наличными или на банковский счет, к которому не привязана банковская карта. При этом речь идет только о тех гражданах, которые получают выплаты на карты международных платежных систем, и не касается тех, кому они зачисляются на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляются почтой, — передают «Известия».

Также под действие нововведения не попадают получатели российских пенсий, постоянно проживающие за пределами страны.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова отмечала, что, если пенсионер по каким-то причинам не хочет пользоваться услугами банка, ему могут присылать пенсию через «Почту России». Тогда доставлять пенсию на дом будет почтальон. По словам эксперта, если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту «Мир», то его деньги сохранятся.