Дольщики 40 новосибирских долгостроев получат квартиры

Правительство Новосибирской области планирует достроить 40 долгостроев региона с применением механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». При этом будут решены проблемы почти 4,5 тысяч обманутых дольщиков. В большинстве случаев речь идет о достройке домов, в некоторых ситуациях – о выкупе долей у граждан, сообщила пресс-служба правительства.

На данный момент 10 проблемных объектов региона уже одобрены наблюдательным советом ППК «Фонд»: три дома микрорайона «Закаменский», два дома по ул. Вилюйская, дом по ул. Печатников, 12, дома № 1 № 5 микрорайона «Новомарусино», долгострои в г. Обь и в р.п. Краснообск. Дольщики этих домов уже начали получить компенсации, на некоторых из них в ближайшее время начнутся строительные работы. Еще два дома – по ул. Приморская, 28 и по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 – находятся на рассмотрении специалистов ППК «Фонд».

Региональный минстроем совместно с прокуратурой Новосибирской области и региональным фондом защиты прав дольщиков подготовлены ходатайства еще на 28 долгостроев региона, одновременно сформированы пакеты документов на каждый дом, соответствующие требованиям публично-правовой компании.

В список 28 домов, на которые подготовлены ходатайства, вошли: две очереди дома по ул. Дуси Ковальчук, 242 (застройщик – ООО «Интерпоток»), дом по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 (ООО «НСК»), дом по ул. Волховская, 37 (ГК «ПТК-30»), дом по ул. Есенина 12/1 (ЖСК «Стелла»), дома № 5, 7 и 8 по ул. Зорге, 279 (ООО «НСК Девелопмент»), дома № 1, 2, 3, 4 по ул. Большая, 600/12 (ООО «ДЖН»), дома № 17/4, 17/5, 17/6, 17/7 и 17/8 микрорайона «Радужный» в с. Верх-Тула (ООО ИСК «Базис-Строй»), дом на Петухова 6/6 (ПК ЖСК «На Петухова»), дом по ул. 1-я Родниковая, 24/7 (ТСЖ «Ключ-Камышенское»), дом по ул. Оловозаводская, 2/1 (ЖСК «Держава»), дом № 10 по ул. Связистов, 147 (ООО НСК «Авантаж»), дом № 15 по ул. Связистов 161 (ООО НСК «Авантаж»), дом по ул. Сибирская, 30а (ТСЖ «Наш дом»), дом в г. Обь по ул. Геодезическая 7/1 (ЗАО ИФК «ФинСибИнвест»), дом в р.п. Краснообск – здание № 254 (ООО «Стройинвестпроект»), два дома в г. Бердск – по ул. Карла Маркса, 57/1 (ООО «Стройинвестпроект) и дом № 11 в Речкуновской зоне отдыха на территории МК «Сибиряк» (ООО «Интерком»), дом в р.п. Краснообск (ООО «Монтаж СПВ»).

По словам замминистра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, проблемы данных долгостроев должны быть решены до 2024 года.