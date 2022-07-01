Рекламодателям

С 1 июля начали действовать новые правила продажи сложных финансовых продуктов

  • 01/07/2022, 14:33
Автор:
С 1 июля начали действовать новые правила продажи сложных финансовых продуктов
За нарушение новых правил Банк России вправе выдать финансовой организации предписание о приостановке продажи продукта до тех пор, пока замечания не будут устранены.

Вступили в силу новые правила продажи сложных финансовых продуктов, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Теперь банки обязаны проговаривать клиенту, что данный инструмент не является вкладом и не подпадает под государственную систему обязательного страхования, а доходность не гарантирована. Причем все сведения, доведенные до клиента в устной форме, должны полностью соответствовать тому, что написано в информационных документах, с которыми человек должен ознакомиться и подтвердить это своей подписью. Форма и содержание этих документов утверждены Указанием Банка России.

За нарушение новых правил Банк России вправе выдать финансовой организации предписание о приостановке продажи продукта до тех пор, пока замечания не будут устранены. В особых случаях регулятор может обязать банк выкупить у клиентов все проданные с нарушением продукты и вернуть за них деньги в полном объеме.

— Нововведения направлены на профилактику такой недобросовестной практики, как мисселинг, когда клиенту продают один финансовый продукт под видом другого. Чаще всего с такой подменой люди сталкиваются в банках, когда хотят открыть или продлить вклад, но их уговаривают купить более прибыльный аналог, который якобы столь же надежен. При этом о рисках и особых условиях менеджер умалчивает. В результате человек отдает свои сбережения на продукт, в котором не разбирается, и может не только получить доход меньше, чем рассчитывал, но даже потерять деньги частично или целиком, —пояснили в пресс-службе ведомства.

Новые правила касаются прежде всего инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Кроме того, новые правила информирования распространяются на ценные бумаги, производные финансовые инструменты, индивидуальные пенсионные планы, а также услуги брокеров и доверительного управляющего.

— Мисселинг трудно доказать, так как, подписав договор, клиент юридически соглашается с его условиями. Поэтому Банк Росси разработал правила, которые будут стимулировать честные продажи и сделают мисселинг невыгодным для банков, — отметил начальник Отдела финансовой грамотности Сибирского ГУ Банка России Александр Румянцев.

Он также добавил, что жители Новосибирской области за полгода направили в Банк России больше 40 жалоб на мисселинг, половина которых была в мае и июне. В обращениях говорилось, что под видом вклада людям в основном продавали ИСЖ и НСЖ, паи паевых инвестиционных фондов, услуги брокеров и доверительных управляющих.

Фото: pixabay.com — Tumisu

351

Рубрики : Финансы

Регионы: Россия

Теги : финансы Сибирское ГУ Банка России мисселинг


Комментировать

пока нет комментариев
новости Сибири

Обратный пересмотр контрактов убьёт рынок строительных подрядчиков

Глава окружного отделения НОСТРОЙ не видит феерического снижения цен на стройматериалы
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирске откроется филиал международной проектной компании

Она планирует создать более 200 рабочих мест.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Снижение цен на стройматериалы снова приведет к пересмотру ПСД?

Повышения цены контракта удалось добиться немногим предпринимателям.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Как заинтересовать молодежь академической музыкой

В Новосибирской филармонии прошла презентация проекта «Голоса оркестра. Детальный разбор».
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

Количество уголовных дел по подставным фирмам в Сибири выросло в 3,5 раза

01/07/2022, 15:27

Обратный пересмотр контрактов убьёт рынок строительных подрядчиков

01/07/2022, 14:39

Экс-чиновнику мэрии отказали в апелляции по сроку заключения

01/07/2022, 14:18

Директора «ИнвестКом» признали виновным в мошенничестве и назначили ему три года условно

01/07/2022, 11:14
Популярное

Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам увеличился на тысячу рублей

01/07/2022, 15:33

На обновленной десятирублевой купюре появится изображение Новосибирска

01/07/2022, 12:34

С 1 июля должники получили защиту от списания прожиточного минимума на своих счетах

01/07/2022, 10:34

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«ПРОфессия железнодорожник» – номинация, посвящённая труженикам Западно-Сибирской магистрали, вновь открыта на проекте «Сибирь.ПРО»

01/07/2022, 12:40

Банк «Левобережный» дарит руководителям компаний комплимент за торговый терминал

30/06/2022, 17:56

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-3 лучших доходных карт – Банки.ру

30/06/2022, 16:19
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска