С 1 июля начали действовать новые правила продажи сложных финансовых продуктов

Вступили в силу новые правила продажи сложных финансовых продуктов, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Теперь банки обязаны проговаривать клиенту, что данный инструмент не является вкладом и не подпадает под государственную систему обязательного страхования, а доходность не гарантирована. Причем все сведения, доведенные до клиента в устной форме, должны полностью соответствовать тому, что написано в информационных документах, с которыми человек должен ознакомиться и подтвердить это своей подписью. Форма и содержание этих документов утверждены Указанием Банка России.

За нарушение новых правил Банк России вправе выдать финансовой организации предписание о приостановке продажи продукта до тех пор, пока замечания не будут устранены. В особых случаях регулятор может обязать банк выкупить у клиентов все проданные с нарушением продукты и вернуть за них деньги в полном объеме.

— Нововведения направлены на профилактику такой недобросовестной практики, как мисселинг, когда клиенту продают один финансовый продукт под видом другого. Чаще всего с такой подменой люди сталкиваются в банках, когда хотят открыть или продлить вклад, но их уговаривают купить более прибыльный аналог, который якобы столь же надежен. При этом о рисках и особых условиях менеджер умалчивает. В результате человек отдает свои сбережения на продукт, в котором не разбирается, и может не только получить доход меньше, чем рассчитывал, но даже потерять деньги частично или целиком, —пояснили в пресс-службе ведомства.

Новые правила касаются прежде всего инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Кроме того, новые правила информирования распространяются на ценные бумаги, производные финансовые инструменты, индивидуальные пенсионные планы, а также услуги брокеров и доверительного управляющего.

— Мисселинг трудно доказать, так как, подписав договор, клиент юридически соглашается с его условиями. Поэтому Банк Росси разработал правила, которые будут стимулировать честные продажи и сделают мисселинг невыгодным для банков, — отметил начальник Отдела финансовой грамотности Сибирского ГУ Банка России Александр Румянцев.

Он также добавил, что жители Новосибирской области за полгода направили в Банк России больше 40 жалоб на мисселинг, половина которых была в мае и июне. В обращениях говорилось, что под видом вклада людям в основном продавали ИСЖ и НСЖ, паи паевых инвестиционных фондов, услуги брокеров и доверительных управляющих.