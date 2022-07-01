Экс-чиновнику мэрии отказали в апелляции по сроку заключения

Новосибирский областной суд сегодня, 1 июля, оставил без изменения в части основного наказания приговор Дмитрию Лобыне, которого Дзержинский райсуд в апреле текущего года признал виновным во взяточничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Дмитрий Лобыня приговорен к почти шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Смягчено дополнительное наказание в виде штрафа до 2 000 000 рублей.

Напомним, по версии УФСБ России по Новосибирской области Дмитрий Лобыня, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, в период с 06.02.2018 по 25.09.2020, незаконно, через доверенное лицо, участвовал в управлении коммерческой организацией, а также получил денежные средства, перечисленные на расчетный счет этой организации и распорядился ими по своему усмотрению, уточняется в материалах суда. В период с 28.11.2019 по 16.09.2019 получил лично и через посредника – представителя коммерческой организации взятки в виде денег в общей сумме 899 000 рублей за совершение в пользу взяткодателей действий, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, за общее покровительство по службе и за незаконные действия. В период с 13.03.2020 по 29.04.2020 Лобыня совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, полученными им в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, на общую сумму 420 000 рублей.