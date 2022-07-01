Обратный пересмотр контрактов убьёт рынок строительных подрядчиков

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) по Сибирскому федеральному округу, на сегодняшний день в Новосибирской области пересчитано 20 контрактов по цене более 100 млн рублей (Постановление правительства РФ №1315 от 9.08.2021). В Кемеровской области — 1, еще один находится на экспертизе. В Республике Хакассия — 5, по одному пришли деньги. В Иркутской области — 23, в Республике Алтай — 4, все находятся в работе. В Омской области пересчитаны контракты по 8 объектам социальной инфраструктуры, а также по 2 дорожным объектам, еще по 18 находятся в работе. По Республике Тыва –— 1 объект.

Если говорить о контрактах с ценой менее 100 млн рублей, то есть в основном тех, где работают компании малого бизнеса, то в Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях и Республике Хакассия не пересмотрен ни один контракт. В Республике Алтай — 1, но деньги по нему еще не получены, в Иркутской области — 18. По Алтайскому краю, в рамках данного постановления, пересмотрено 18 контрактов, по Красноярску — 20. Сколько из них относится к крупным, а сколько к контрактам стоимостью до 100 млн рублей в предоставленной редакции информации не уточняется.

Что касается пересчета контрактов в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, то в Новосибирской области пересчитано 2, но сейчас власти ждут изменения в приказ №841, где будет детализирована методика пересчета, то есть выплаты пока не производятся. В Кемеровской области — 20, но проблемы возникли с объектами, где есть инженерные системы. В Иркутской области — 2. При этом в окружном отделении НОСТРОЙ отмечают, что всего в регионе отыгрывается 160-280 контрактов. До 1 апреля 2022 года выставлялось 40 аукционов, но никто не заявлялся из-за низкой цены. После того, как был проведен перерасчет, торги пошли. В Алтайском крае и Омской области сообщили, что в регионах нет бюджета для пересчета. Все контракты убыточные, особенно металлоёмкие. О сложности с размещением контрактов, где есть ремонт, либо замена инженерных систем, сообщили и в других регионах Сибири.

— Во-первых, пересчет действующих контрактов без согласия сторон не допускается Гражданским кодексом РФ. Во-вторых, у нас нет прямой связи между ценой материала и начальной ценой контракта, — комментирует координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко.

Напомним, вопрос о пересчете проектно-сметной документации 30 июня подняли депутаты на заседании бюджетного комитета регионального парламента Новосибирской области.

В частности, собеседник редакции пояснил, что цена на металл сейчас действительно снизилась до 55 тыс рублей за тонну арматуры после того как поднималась до 80 тыс рублей. Но в 2020 году металл стоил 40 тыс рублей, а еще несколько лет ранее 25-30 тыс. руб. за тонну. Снижение произошло за счет сокращения экспорта, но если завтра на рынке появится большой потребитель металла, либо откроется экспорт, то он снова резко подорожает. В июне фиксируется небольшое снижение цены на кирпич, но заметно подросла стоимость цемента.

— Любой человек, который строит или ремонтирует дом может подтвердить, что никакого феерического падений цен на стройматериалы не случилось, по сравнению с теми ценами, которые традиционно закладывались в себестоимость, — подчеркивает Максим Федорченко.

Собеседник редакции напомнил, что начальная максимальная цена контракта определяется с учетом индексов, которые считаются как «средняя температура по больнице». Какие-то материалы могут подорожать, какие-то подешеветь и в связи с этим индекс пересчитывается. Но сама цена контракта устанавливается на торгах. Ее определяют в ходе аукциона потенциальные подрядчики с учетом той ситуации, которую они видят на рынке. К примеру, она может опираться на товароматериальные запасы, которые есть у компании или реальные цены на рынке.

— В связи с этим считаю предложение об обратном пересмотре ПСД странным. У нас все время хотят на бизнесе проехаться, как на ослике. В одну сторону. Если у нас растут цены, то все говорят: «ну а что вы хотели — это предпринимательские риски». И только когда цена выросла вдвое начался пересчет контрактов. Но этот процесс идет крайне медленно и реально пересчитано очень небольшое количество контрактов, —констатировал Федорченко. — А когда цена на материалы хоть чуть-чуть упала тут же начинается: а давайте мы отберем у подрядчиков прибыль. А куда делся вопрос, что «это были твои коммерческие риски»?

По его словам предложение о пересмотре ПСД абсолютно несвоевременное, так как ситуация в экономике нестабильная и никто не может прогнозировать как цены изменятся завтра. При этом в ходе этих пересмотров страдает выполнение основной задачи —выполнение контрактов и строительство объектов качественно и в срок.

— Не нужно пытаться сэкономить на каждой копейке. Даже если у подрядчиков получится получить небольшую прибыль, хотя за последние годы это случается крайне редко, они пускают ее на развитие строительного производства. Но пока мы видим, что большинство подрядчиков по основному перечню позиций находятся в минусе, —комментирует эксперт.

—На мой взгляд, сегодня нужно уже беречь строительных подрядчиков — их осталось не так много. Иначе мы получим ту же картину, с которой столкнулись коллеги из дорожной отрасли и о которой недавно говорил губернатор: дороги строить некому. У нас постоянно срезали расходы на оплату дорожникам — досрезались: большая часть подрядных организаций, работавших в отрасли, в том числе крупные и качественные с большими коллективами, обанкротились. Мы, как саморегулируемая организация, прекрасно это видели. Сейчас может произойти тоже самое с обычными строительными подрядчиками. Если мы хотим, чтобы у нас не только дороги, но и социальные объекты подвисли, то этого можно добиться именно такими решениями, — резюмировал Максим Федорченко.

Собеседник редакции пояснил, что это подтверждается финансовым состоянием подрядчиков, а также их интересом к торгам, которые объявляются. Особенно по капремонтам — по 3\4 тендерам, которые проводились, нет желающих.

Ранее редакция сообщала, что застройщики отказываются от квартир с отделкой.