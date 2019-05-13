Сколько зарабатывают топы МУПов и МКУ

На втором месте — директор МУП «Центр муниципального имущества» Эдуард БеляцкийЕго зарплата выросла до 90,3 тысячи (78,1 тысячи в 2017). Замыкает «тройку» Снежана Щербинина, директор МКУ «Управление технадзора за ремонтом жилфонда». В 2018 году она зарабатывала 84,5 тысячи рублей в месяц (75,2 тысячи). В собственности руководителя, по данным 2017 года, числились две квартиры общей площадью 90,2 кв. м.

Среднемесячные зарплаты выросли у многих руководителей социальных учреждений и предприятий коммунального сектора Новосибирска.

Зарплата директора МКУ «Агентство развития социальной политики» Наталии Павленко в 2018 году составила 82 тысяч рублей (78,1 тысячи). Годом ранее она декларировала квартиру (42,9 кв. м), земельный участок (778 кв. м) и автомобиль Chrysler Sebring.

Среднемесячная зарплата директора МКУ «Хозяйственное управление» Рината Латфуллина составила 81,5 тысячи рублей (в 2017 году — 79,8 тысячи). Год назад он декларировал земельный участок (967 кв. м), 2 квартиры в индивидуальной (58,6) и общедолевой — 3/8 — собственности (76,6), автомобили Skoda Fabia, Toyota Land Cruiser 150 Prado, автоприцеп легковой КМЗ 8136, автоприцеп легковой лодочный МЗСА 81771D, моторную лодку ПВХ «Касатка». У супруги руководителя помимо долевой была задекларирована в индивидуальной собственности квартира (88,2 кв. м), в пользовании — 2 парковочных места общей площадью 63,5 кв. м и земельный участок (967 кв. м). Ее доход в 2017 году составлял 726,4 тысячи рублей.

Средняя зарплата директора МКУ «Дирекция единого заказчика по ЖКХ», Светланы Ждановой составила 79,3 тыс./мес., в 2017 — 74,5 тысячи. По декларации 2017 года в общей совместной собственности с супругом у нее жилое помещение (185,5 кв. м), в долевой собственности с супругом — земельный участок (955 кв. м).

Директор МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» Андрей Каркавин в 2018 году ежемесячно зарабатывал75,1 тыс./мес (64,3 тысячи). Годом ранее он задекларировал две квартиры в пользовании общей площадью 98,7 кв. м, находящиеся в собственности у супруги, и легковой автомобиль Toyota Kamry. Его супруга декларировала доход в 114,9 тысячи рублей.

Среднемесячная зарплата директора МКУ «Новосибирский городской архив» Сергея Райхмана в 2018 году составила 72,6 тысячи рублей (71,1 тысячи). Годом ранее в декларации Райхмана в собственности числились две квартиры общей площадью 206,4 кв. м, одна из них (151,8 кв. м) находилась в пользовании у супруги, у которой на тот момент годовой доход составлял 1,7 млн рублей, также за ней числились две квартиры общей площадью 109,3 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Среднемесячная зарплата руководителя МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Жемчужина» Елены Молчановой в 2018 году составила 67,3 тысячи рублей (в 2017 году — 63,2 тысячи). В 2017 у нее была задекларирована в собственности квартира площадью 25,9 кв. м. Еще одна квартира площадью 70 кв. м находилась в пользовании семьи. У супруга женщины в собственности числились дачный участок (8000 кв. м) и дача (49 кв. м).

У директора МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие», Ольги Шугаевой среднемесячная зарплата по итогам 2018 года составила 62,7 тысячи рублей (61,6 тысячи). В 2017 году в общедолевой собственности у нее имелась квартира 42 кв. м, еще одна (44 кв. м) находилась в пользовании.

Средняя зарплата директора МБУ «КСО «Обские зори» Сергея Бована в 2018 году — 74,2 (70,6 тысячи рублей). Директор МУП «ЖКХ» Михаил Грязнов в среднем зарабатывал в прошлом году 66,8 тысячи руб./мес. (66,3 тысячи). Директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков — 66,7 тысячи (в 2017 — 66,2 тысячи), руководитель МУП «Электросеть» Юрий Рахманов — 115,6 тысячи (в 2017 — 113,1), руководитель МУП «Энергия» Михаил Колесников — 164,7 (в 2017 — 143,5).

По уровню годовых доходов руководителей муниципальных предприятий и учреждений, опубликовавших декларацию за 2018 год на момент подготовки публикации, на первом месте оказался директор МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» Анатолий Кашанин. Его годовой доход по итогам 2018 года составил 1,4 млн, что на 100 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Земельный участок в декларации увеличился на 200 кв. м (1161 кв. м). В декларации по-прежнему вписан автомобиль Honda Civic, в долевой собственности — квартира (65,3 кв. м), в пользовании — гараж-бокс (20 кв. м).

На 200 тысяч рублей вырос годовой доход директора МКУ «Ветеран», Дмитрия Плоских, составив 1,2 млн, (в 2017 г — 1 млн рублей). У Плоских есть квартира в общей собственности с супругой (40 кв. м). У супруги появился годовой доход, составивший 510 тысяч рублей. Как и годом ранее за ней числится легковой автомобиль Mercedes-Benz.

У директора МКУ «Дзержинка» Бориса Мальцева в 2018 году задекларирован доход 908,9 тысячи рублей, квартира в общей совместной площади с супругой (60 кв. м), автомобиль Toyota Land Cruiser. В пользовании Мальцева имеется гараж (24 кв. м). Его среднемесячная зарплата составила 52,3 тысячи рублей. В 2017 году его годовой доход составлял 798,9 тысячи рублей. А вот доход супруги сократился с 585,4 тысячи до 520,1 тысячи. Кроме того, в собственности женщины продолжает числиться дача 500 кв. м.

Доход директора МКУ КЦ «Активный город» Александра Золотых за год вырос на несколько сотен тысяч рублей и составил 902,2 тысячи рублей (в 2017 году — 623,1 тысячи рублей). Возможно, это связано с продажей легкового автомобиля Opel Vectra — он не включен в декларацию 2018 года. По-прежнему у руководителя в собственности земельный участок (700 кв. м), лодка «Казанка», квартира в общей собственности с супругой (60 кв. м), в пользовании — гараж (17 кв. м). Доход его супруги также вырос и составил 688,7 тысячи рублей (в 2017 – 610,3 тысячи), за ней, как и год назад, числится автомобиль Toyota Corolla.

Вырос годовой доход у директора МАУ «СОЦ «Терра» Вячеслава Помулева — 901,3 тысячи рублей (в 2017 году — 820,7 тысячи). По-прежнему у него в собственности квартира (42,6 кв. м), автомобиль BMW 3181. У супруги нет ни доходов, ни собственности. По итогам прошлого года среднемесячная зарплата Помулева составляла 73,8 тысячи рублей.

У директора МБУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» Ирины Горбусевой (бывшей в 2017 году директором центра социальной помощи семье и детям «Заря») задекларированный в 2018 году доход составил 868,3 тысячи рублей, (в 2017 — 785,3, средняя зарплата — 65,4 тысячи). У нее в общей долевой собственности с супругом земельный участок (1000 кв. м) и жилой дом (175,5 кв. м). У супруга доход сократился и составил 603,5 тысячи рублей (годом ранее — 661,6), также ему принадлежит легковой автомобиль Toyota Gaia. У предшественницы Ирины Горбусевой на должности директора «Олеси» Людмилы Кожевниковой годовой доход в 2017 году составлял 975,2 тысячи рублей.

У директора МБУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень» Лилии Зубаревой годовой доход также увеличился. В 2018 году он составил 849,9 тысячи рублей (в 2017 — 765,6 тысячи, среднемесячная зарплата — 63,8 тысячи). В собственности женщины квартира (40,3 кв. м). У супруга нет ни дохода, ни имущества.

Доход руководителя МКУ «Единая диспетчерская служба» Станислава Пашкова практически не изменился, составив 1 млн рублей, у него в собственности две квартиры: одна в долевой с супругой и несовершеннолетним ребенком — 1/3 (54,2 кв. м), вторая в индивидуальной собственности (66,4 кв. м). В пользовании квартира супруги (37,2). Доход супруги составлял 209,5 тысячи рублей. В 2017 у нее дохода не было. Кроме долевой у женщины в индивидуальной собственности еще одна квартира (37,2 кв. м).