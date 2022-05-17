С 1 июля традиционно подорожают услуги ЖКХ

Об этом сообщил замглавы Минстроя Алексей Ересько.

— Тарифы на услуги ЖКХ изменяются раз в год — 1 июля. Не допускается повышение платы за эти услуги выше установленных предельных индексов. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%, — сказал замминистра.

Ересько напомнил, что в этом году правительство изменило условия начислений пени за несвоевременную оплату ЖКХ. Кабмин зафиксировал ставку ЦБ, которая используется для расчёта размера штрафных санкций, на уровне 9,5%.

Он пояснил, что индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги пересчитываются для каждого региона в конце года и утверждаются распоряжением правительства России. На основании этого документа главы регионов устанавливают предельные индексы для муниципальных образований.

Замглавы Минстроя также напомнил, что квитанцию на оплату услуг ЖКХ сегодня можно получать не только в бумажном виде, но и в электронном формате.

— Квитанцию можно увидеть в системе ГИС ЖКХ. В текущем году планируется перенаправление данных на портал госуслуг, — отметил Алексей Ересько.

Он подчеркнул, что изменение способа доставки данных происходит с согласия потребителя.