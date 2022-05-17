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Состояние городских мостов может привести к судебным разборкам

  • 17/05/2022, 14:50
Автор:
новости Новосибирска
Ранее иск прокуратуры получило ТУАД, в ближайшее время аналогичные «письма счастья» ожидает мэрия Новосибирска.

Пять мостовых переходов, расположенных на гостевых маршрутах Новосибирска, в 2022 году могут закрыть для пешеходов в связи с ненадлежащим аварийным состоянием. Это пешеходный переход через улицу Большевистскую — остановка «Завод торгового оборудования» (для его ремонта необходимо 11,8 млн рублей), дамбу Димитровского моста, мост на остановке «Лесоперевалка» (23,9 млн), и три моста по улице Ипподромской (7,5 млн каждый). Сметная документация по их реконструкции прошла проверку и согласование в управлении контрольно-ревизионной работы Новосибирска. Такие данные в ходе оперативного совещания в мэрии привел директор муниципального предприятия «МетроМир» Александр Мысик, напомнив, что состояние аналогичных объектов, находящихся на балансе ТУАД, спровоцировало внимание прокуратуры к городским объектам.

В результате было выдано предписание, и существует решение суда, чтобы ТУАД все мосты привел в нормативное состояние, часть демонтировал, а взамен них построил новые, рассказывает Мысик. Следующей проверке подлежат мостовые сооружения, которые находятся в Новосибирске. Поэтому мы предлагаем утвердить новый регламент содержания пешеходных мостов, утвердить норматив затрат и разработать целевую программу, направленную на содержание и ремонт мостовых сооружений. Непринятие этих мер может привести к тому, что часть сооружений, состояние которых не соответствует нормативным требованиям содержания и эксплуатации, мы вынуждены будем приостановить.

Новости Новосибирска

Пешеходный мост над улицей Ипподромской разваливается

Однако, по словам руководителя предприятия, еще до прокурорской проверки новосибирские мосты успели «засветиться» на федеральном уровне.

Выявлено, что 65% мостовых сооружений города не соответствуют нормативным требованиям, сообщает Мысик. Из них 3 аварийные, 12 предаварийные. В марте 2021 года в Москве федеральным дорожным агентством проводился форум «Мосты и искусственные сооружения», где в материалах докладов были фотографии объектов с крайне низким уровнем обслуживания. Часть наших мостовых переходов попала в этот доклад. Руководствуясь этим, МП «МетроМир» был разработан новый регламент содержания мостовых сооружений и направлен на утверждение соответствующего департамента. Ведется работа по его согласованию.

По информации мэрии Новосибирска, за муниципальным учреждением «МетроМир» закреплено 51 мостовое сооружение общей протяженностью более 3 км. Из них 19 сооружений имеют статус временных, в настоящее время не соответствующих нормативным требованиям. Помимо сооружений по линии «МетороМир», на территории Новосибирска насчитывается более 20 бесхозных пешеходных мостов, 2 из которых сейчас находятся в процессе передачи на баланс муниципалитета. В 2021 году по линии МП «МетроМир» проведены ремонтные работы на 40 объектах на сумму 26,8 млн рублей.

Подрядчика для ремонта пешеходного моста через реку Каменка (улица Сибревкома), который проходит через Ипподромскую магистраль рядом с ЖК «Флотилия», мэрия Новосибирска выбрала в сентябре 2021 года. Стартовая цена контракта составляла 50,19 млн рублей. Победителем электронного аукциона было признано ООО СУ «Сибстрой». Компания отремонтирует мост ровно за 50 млн рублей. Начать работу подрядчик должен был в середине апреля 2022 года, а к середине октября сдать объект.

 

Ранее редакция сообщала, что ФАС приостановила конкурс по выбору подрядчика для ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : мост город благоустройство


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