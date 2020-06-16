Системообразующие предприятия региона загружены до 30%

— Неделю назад состоялось заседание оперативного штаба с рассмотрением первой отчетности о состоянии дел на системообразующих предприятиях региона и в отраслях в целом. Результаты работы в режиме самоизоляции и карантина за 4 и 5 месяцев 2020 года показывают, что мы сегодня находимся в сравнительно нормальном состоянии. Индекс промпроизводства по итогам 4 месяцев составил -0,9%, по итогам 5 месяцев — -2,5%, —констатировал на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор Сергей Семка.

Напомним, в список системообразующих предприятий Новосибирской области входит 131 компания. По данным, приведенным вице-губернатором, в отрасли обрабатывающих производств за 5 месяцев 2020 года наблюдался небольшой прирост — 1,6%, в водоснабжении, водоотведении и ликвидации загрязнений — 1,3%. В остальных отраслях динамика отрицательная. Предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, снизили объем производства на 15,5%, энергетики — на 2,6% (из-за раннего окончания отопительного сезона). Семка подчеркнул, что в регионе не наблюдается значительного падения платежной дисциплины со стороны потребителей коммунальных услуг.

— По информации, которую нам предоставили в мэрии Новосибирска, собираемость за ЖКХ по итогам 5 месяцев в городе составила 95,8%. Снижение из-за пандемии составило максимум 1-1,5%. В основном из-за того, что люди старшего возраста, ранее платившие лично в кассах, не сразу перешли на дистанционные расчеты. Сейчас ситуация нормализуется, — заявил Семка.

По итогам 5 месяцев 2020 года системообразующие предприятия и организации области оказались загружены до 30%. Однако массовых сокращений в этих компаниях не планируется. В качестве примера такого резкого сокращения загрузки Сергей Семка привел Аэропорт «Толмачево», а также другие компании, занимающиеся пассажирскими перевозками.

Комментируя меры поддержки из бюджетов разных уровней, которые на сегодняшний день доступны для регионального бизнеса, Семка сообщил, что работающие в области банки уже выдали кредиты под 0% на 900 млн рублей. Принято решение о предоставлении еще 1,3 млрд рублей, и в ближайшее время они будут перечислены заемщикам. Кроме того, компаниям из пострадавших отраслей реструктурированы займы на 9,5 млрд рублей, еще по 11 млрд уже принято решение.

— По итогам за апрель в налоговой службе рассмотрены заявления о предоставлении мер поддержки в размере одного МРОТ на каждого работающего и приняты решения на 890 млн рублей, выплачены 874 млн. За май принято решение по 693 млн, выплачены 65 млн, — перечисляет Семка.

По его оценкам, налоговая отклоняет только 5-10% заявлений. Часть из них — в связи с несоответствием основному ОКВЭД.

По данным минпромторга, в списках пострадавших на территории региона находятся почти 38 тысяч малых и средних предприятий, из них около 10,5 тысячи юрлиц и около 27 тысяч ИП. С 1 апреля по 2 июня 2019 года в регионе были зарегистрированф 3838 ИП, прекратили свою деятельность 2515, за второй квартал 2020 года — 1373 и 1808, соответственно. По юрлицам за 2 квартал 2019 года в области зарегистрированы 1670 компаний, прекратили свою работу 506, во втором квартале 2020 года — 831 и 291, соответственно.

Фото редакции