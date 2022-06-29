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С 1 июля зарплата новосибирских бюджетников вырастет на 10%

  • 29/06/2022, 12:26
Автор:
новости Новосибирска
Речь идёт, уточнил глава региона, о работниках сферы образования, социальной сферы, культуры, спорта и физической культуры.

В Новосибирской области с 1 июля бюджетникам повысят зарплату на 10%, об этом заявил губернатор Андрей Травников во время специального выпуска программы «Вести Новосибирск».

Обычно в регионе подобную индексацию осуществляют осенью, в этом году было принято решение сдвинуть сроки по временной шкале влево – из-за инфляции.

— В Новосибирской области традиционно индексируются зарплаты бюджетников, которые не попадают под «майские указы». Это наше региональное решение. Причем мы всегда повышаем на уровень не ниже инфляции, обычно мы это делаем всегда осенью: 1 сентября или 1 октября. С учетом того, что в этом году цены росли очень быстро, вчера было принято решение о повышении с 1 июля на 10 процентов. Я уже дал поручение подготовить соответствующие бюджетные решения, чтобы уже в июле люди получили повышенные зарплаты, — заявил Губернатор Андрей Травников. — Вполне возможно, осенью мы выйдем на вторую индексацию. Я дал поручение региональному Правительству, министерству финансов зарезервировать необходимую сумму в бюджете, чтобы сделать всё оперативно, когда это будет необходимо.

Речь идёт, уточнил глава региона, о работниках сферы образования, социальной сферы, культуры, спорта и физической культуры.

Также Андрей Травников сообщил, что в бюджете предусмотрены средства на повышение зарплаты и тем категориям бюджетников, которые попадают под «майские указы» Президента РФ. Здесь зарплата рассчитывается из показателя среднего дохода от трудовой деятельности. На этот год он спрогнозирован в сумме 44203 рубля. Это с приростом чуть более 10% к уровню прошлого года. Все бюджетники «майских» категорий получат зарплату в соответствии с целевыми показателями. Также предусмотрена поправка в региональный бюджет, направленная на поддержку Новосибирска в выполнении подобных обязательств перед городскими бюджетникам.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы инфляция губернатор бюджет


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