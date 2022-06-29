«Школьный» концессионер выбивается из графика

— Вчера в министерстве образования Новосибирской области состоялось совещание, посвященное подготовке к большому разбору по срокам реализации шести школ в рамках концессии.

Что касается города, то вся работа в части подготовки градостроительной документации, техусловий подключения объектов к сетям выполнена на 100%, — сообщил на сессии горсовета депутатам заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев. — Единственный вопрос с участком на Большевистской. Там необходимо строительство котельной, но это уже ответственность концессионера.

— Вчера мы обсуждали вопрос о несоразмерности земельных участков. Мы показали, что объекты, которые мы строили по федеральной программе, реализованы на аналогичных участках. В итоге вопрос сняли, и никаких стоп-факторов по этой позиции экспертиза не имеет, — заявил Кондратьев. — Сейчас вопрос задается по конструктиву, который предложил концессионер. Он реализуется в Нижнем Новгороде и Перми. Речь идет о заполнении объекта панелями. Экспертиза задает вопросы по теплосдерживающему эффекту.

Он пояснил, что сейчас все объекты школьной концессии находятся на разной стадии экспертизы.

Однако чиновник признал, что объективно сроки строительства шести концессионных школ уже не выдерживаются.

— На следующей неделе концессионер приглашается в правительство области. У замгубернатора Сергея Нелюбова будет проведено совещание по срокам выполнения работ по всем школам, — добавил Алексей Кондратьев.

Глава бюджетной комиссии, депутат горсовета, директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский обратил внимание коллег, что почти все проекты, которые планировалось реализовывать в Новосибирске в виде концессии, не увенчались успехом.

— Это касается многострадальных поликлиник, которыми нас кормят уже восемь лет. Теперь школы. При этом все школы, которые строились в рамках федеральных и муниципальных программ, реализованы в срок. Со всем, что касается концессий, у нас проблемы с документами или со структурой финансирования, — отметил Покровский.

Депутат Александр Бурмистров предложил вынести вопрос со строительством концессионных школ и поликлиник на следующую сессию и пригласить на нее представителей правительства, курирующих эти вопросы, а также концессионеров.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил депутатам вначале рассмотреть вопрос на совместном заседании с коллегами из Законодательного Собрания.

— Можно сколько угодно ставить муниципальных чиновников в ответственное положение, но концессии заключаются субъектом федерации. Этот вопрос беспокоит и нас, и исполнительную власть субъекта — это видно по совещаниям, которые проходят в правительстве региона. Проведите совместное заседание с областными коллегами, чтобы глубинно разобраться в проблеме. На сессии это политические выступления, — констатировал Локоть.

Напомним, строительство школ по концессии — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение» и ВЭБ.РФ. В рамках первой очереди в Новосибирске планируется построить шесть школ: на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах. Что касается следующих очередей, то, по словам Алексея Кондратьева, правительство РФ пересмотрело принцип их финансирования в сторону 44-ФЗ. В Новосибирске планируется, что по этому проекту будет строиться школа на улице Забалуева (Ленинский район), новое здание лицея №185, а также еще шесть общеобразовательных учреждений: на улицах Степной (Ленинский), Лебедевского (Заельцовский), Кубовой (Заельцовский), Твардовского (Первомайский), Петухова (Кировский) и Авиастроителей (Дзержинский).

Ранее редакция сообщала, что местные застройщики лоббируют дробление крупных школьных и медицинских концессией на более мелкие лоты.