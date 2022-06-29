«Школьный» концессионер выбивается из графика

— Вчера в министерстве образования Новосибирской области состоялось совещание, посвященное подготовке к большому разбору по срокам реализации шести школ в рамках концессии.
Что касается города, то вся работа в части подготовки градостроительной документации, техусловий подключения объектов к сетям выполнена на 100%, — сообщил на сессии горсовета депутатам заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев. — Единственный вопрос с участком на Большевистской. Там необходимо строительство котельной, но это уже ответственность концессионера.
— Вчера мы обсуждали вопрос о несоразмерности земельных участков. Мы показали, что объекты, которые мы строили по федеральной программе, реализованы на аналогичных участках. В итоге вопрос сняли, и никаких стоп-факторов по этой позиции экспертиза не имеет, — заявил Кондратьев. — Сейчас вопрос задается по конструктиву, который предложил концессионер. Он реализуется в Нижнем Новгороде и Перми. Речь идет о заполнении объекта панелями. Экспертиза задает вопросы по теплосдерживающему эффекту.
Однако чиновник признал, что объективно сроки строительства шести концессионных школ уже не выдерживаются.
— На следующей неделе концессионер приглашается в правительство области. У замгубернатора Сергея Нелюбова будет проведено совещание по срокам выполнения работ по всем школам, — добавил Алексей Кондратьев.
Глава бюджетной комиссии, депутат горсовета, директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский обратил внимание коллег, что почти все проекты, которые планировалось реализовывать в Новосибирске в виде концессии, не увенчались успехом.
— Это касается многострадальных поликлиник, которыми нас кормят уже восемь лет. Теперь школы. При этом все школы, которые строились в рамках федеральных и муниципальных программ, реализованы в срок. Со всем, что касается концессий, у нас проблемы с документами или со структурой финансирования, — отметил Покровский.
Депутат Александр Бурмистров предложил вынести вопрос со строительством концессионных школ и поликлиник на следующую сессию и пригласить на нее представителей правительства, курирующих эти вопросы, а также концессионеров.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил депутатам вначале рассмотреть вопрос на совместном заседании с коллегами из Законодательного Собрания.
— Можно сколько угодно ставить муниципальных чиновников в ответственное положение, но концессии заключаются субъектом федерации. Этот вопрос беспокоит и нас, и исполнительную власть субъекта — это видно по совещаниям, которые проходят в правительстве региона. Проведите совместное заседание с областными коллегами, чтобы глубинно разобраться в проблеме. На сессии это политические выступления, — констатировал Локоть.
Ранее редакция сообщала, что местные застройщики лоббируют дробление крупных школьных и медицинских концессией на более мелкие лоты.
Фото pixabay — StockSnap
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