Концессионный вопрос снова в центре внимания

Депутат Александр Бурмистров снова поднял на сессии горсовета вопрос об эффективности работы одного из ключевых концессионеров Новосибирской области.

В частности, он поинтересовался у начальника финансового департамента мэрии Александра Веселкова — учитывается ли при планировании бюджета города финансовый ущерб, который формируется из-за того, что экономически активное население ежедневно часами стоит в пробках на улицах Станционной, Станиславского и т.д.

— Есть совсем свежее распоряжение правительства РФ № 1601 от 20 июня 2022 года. В соответствии с этим документом мост будет финансироваться в 2025 году. По концессионному соглашению, заключенному в 2017 году, концессионер должен был построить объект за 5 лет. Я делаю вывод, что сроки сдачи объекта затянуты на 3 года, и федеральное правительство об этом знает. Учитываем ли мы экономический ущерб от этого в бюджете? — спросил Бурмистров.

Александр Веселков заявил, что расходов по четвертому мосту у города нет. Напомним объект возводит компания, которая входит в ГК «ВИС». На минувшей неделе представители компании сообщили, что техническое открытие моста — в 2023 году. Ранее шла речь о конце 2022-го. В компании пояснили, что это связано с антироссийскими санкциями. Вантовую систему моста ГК «ВИС» закупала у иностранного производителя, и монтировать ее должны были иностранные специалисты. Из-за сложившейся ситуации монтаж системы начнется только в следующем году.

При рассмотрении вопроса о внесении изменений в программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Бурмистров снова обратил внимание коллег на концессионный объект, который строит дочерняя компания ГК «ВИС».

— Вопрос строительства поликлиники в Ленинском районе считаю критическим. Поликлиники нет до сих, как нет и моста. Есть ли шанс, что объект будет сдан, или опять уйдем в 2028, 2035 и т.д. годы? — поинтересовался депутат. — Нужно поднимать вопрос об ответственности.

Заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры Новосибирска Алексей Кондратьев отметил, что город сделал все от него зависящее для обеспечения строительства поликлиник.

— У концессионера были очень высокие требования к территории под медучреждения и смежным площадкам. Мы все сделали, — добавил он.

Напомним, на пресс-конференции в начале мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что область ищет варианты удешевления строительства четырех поликлиник. Первоначальный механизм ГЧП из-за роста цен на кредитные ресурсы для региона теперь не очень интересен.

— Три недели назад у нас состоялись переговоры с «ДОМ.РФ» и «ВЭБ.РФ». Сейчас идет пересмотр финансовой модели. Новая цена строительства пока непонятна, — пояснял Травников. — Во время этой паузы мы переориентировали бюджетные ресурсы, предусмотренные на семь поликлиник, на те три, которые уже строятся.

На предыдущих сессиях Александр Бурмистров также неоднократно поднимал вопросы, связанные со строительством моста, с реализацией мусорной реформы, концессии и работой регоператора.

На этой же сессии депутаты подняли вопрос о том, что строительство концессионных школ в Новосибирске тоже отстает от графика. Мэр предложил депутатам обсудить тему концессий по школам и поликлиникам с коллегами из Заксобрания. По сообщению региональных парламентариев на 14 июля на внеочередной сессии намечено обсуждение новой «мусорной» концессии. Собеседники редакции не исключили, что будут подняты вопросы и по другим концессионным проектам.