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С 1 марта 2014 года изменятся правила проведения техосмотра машин

  • 14/09/2023, 12:31
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С 1 марта 2014 года изменятся правила проведения техосмотра машин
Нововведения призваны усилить борьбу с незаконными «серыми» картами, которые выдаются без реальной проверки состояния автомобиля.

Минтранс РФ разработал проект приказа, предусматривающий ужесточение правил техосмотра и увеличение ответственности за его отсутствие.

Юрист Александр Бударагин сообщил порталу Naavtotrasse.ru, что основная цель нововведений заключается в борьбе с «серыми» картами, которые используют водители во избежание расходов на ремонт автомобиля и штрафов.

Такие документы, по словам эксперта, позволяют неисправным машинам оказаться на дорогах, что создает риск для безопасности дорожного движения.

В соответствии с проектом приказа, техосмотр будет обязательным для всех легковых авто старше четырех лет при перерегистрации на нового владельца, после тюнинга или замены основных агрегатов, при использовании в служебных целях, работе в такси и выезде за пределы страны.

Кроме того, техосмотр будет проводиться каждые 12 месяцев для автомобилей, используемых в обучении вождению, оборудованных специальными сигналами, а также для автобусов, грузовиков и машин с восемью и более сидячими местами.

Отмечается, что техосмотр вправе проводить только аккредитованные операторы, оборудованные специальным оборудованием и программным обеспечением для диагностики автомобилей и передачи данных в единую информационную систему. При этом стоимость техосмотра не должна быть ниже 913 рублей для легковых автомобилей.

Если у водителя не будет диагностической карты, или она будет просрочена, то придется заплатить штраф: 2000 рублей за езду без техосмотра и 5000 рублей либо лишение прав до трех месяцев за предъявление поддельной или чужой карты.

Ранее редакция сообщала, что система получения и обмена водительских прав изменится.

Фото: freepik.com — senivpetro 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Техосмотр новые правила техосмотра Минтранс РФ


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