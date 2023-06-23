Cистема получения и обмена водительских прав изменится

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который изменит систему получения и обмена водительских прав, пишет «Ъ».

Таким образом, в соответствии с проектом закона, выданные за рубежом водительские удостоверения нужно обменять на российские в течение года после получения вида на жительство или российского паспорта. При этом уточняется, что такое правило не касается россиян с белорусскими правами и белорусов с видом на жительство в РФ.

Вместе с тем, при обмене иностранных прав категорий М, А, B, А1, B1 владельцу придется сдать одну лишь «теорию».

Однако, что касается водителей автобусов и грузовиков, процедура подтверждения документов для них будет сложнее. Прежде чем обратиться в ГИБДД, они должны пройти внутренний экзамен в автошколе, получив в организации соответствующий документ.

Кроме того, согласно нововведениям, граждане со стажем управления легковым авто или грузовиком менее года не получат права категории D. В то время как водители с категориями B и CE автоматически приобретут категорию BE, если их водительский стаж управления легковым авто составляет не меньше одного года.

Ранее редакция сообщала, что на управление электросамокатами предлагают ввести права.