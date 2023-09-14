МЧС спасло людей из завала в частный доме под Новосибирском

Обрушение произошло в доме на двух хозяев на станции Крахаль под Новосибирском. Под завалами оказались несколько человек. Об этом говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
— Пожарно-спасательные извлекли женщин 43 и 90 лет из-под завалов. Обеих пострадавших с травмами госпитализировали, — отметили в сообщении.
Несущие конструкции второй квартиры не пострадали.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели Новосибирска советуют воздержаться от купания в выходные дни.
Фото со страницы МЧС России в Телеграм
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