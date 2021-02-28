Рекламодателям

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

  • 28/02/2021, 09:19
С 1 марта в России появится новый дорожный знак
Он будет предупреждать о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.

С 1 марта 2021 года на дорогах России появится новый знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Новый знак будет устанавливаться в местах работы как стационарных, так и передвижных комплексов. В населенных пунктах он должен располагаться заблаговременно до зоны контроля камеры. Вне населенных пунктов — на расстоянии не менее 150-300 метров до зоны контроля.

Предполагается, что новый знак заменит таблички с изображением камеры на белом или желтом фоне. Полностью это произойдет с сентября 2021 года.

Фото: pixabay.com, автор- DimitroSevastopol

262

Рубрики : Транспорт

Регионы: Россия

Теги : фотофиксация дорожный знак


0
0

Читайте также:

Новости компаний

Каталог недвижимости

ВТБ: россияне втрое увеличили траты в туристических регионах Сибири в февральские праздники

26/02/2021, 18:25

ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего оплачивают услуги ЖКХ

26/02/2021, 16:51

В Новосибирской области продлен срок приема заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Экспортер года»

26/02/2021, 14:13

Переезжайте сейчас, а платите за ипотеку – через год

26/02/2021, 10:15

Актуальный разговор

Генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» и ООО «Инвитро-Приморье» Александр Хамидулин

Конкуренция на рынке лабораторной диагностики ужесточается

Все материалы

С решением какой проблемы в Новосибирске справляются хуже:

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Новые правила содержания и обустройства многоэтажек

27/02/2021, 09:41

Завершено расследование дела экс-главы Толмачевского сельсовета

26/02/2021, 18:43

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

26/02/2021, 17:39

В отношении главы Барышево возбуждено уголовное дело

26/02/2021, 17:34
Новости Сибири

В Сибири сохраняются нелегальные схемы по выдаче займов населению

24/02/2021, 15:16

Сибирякам продолжают навязывать финансовые услуги

19/02/2021, 18:46

В Омске отменили масленичные гуляния в центре города

18/02/2021, 15:57

Экономика

Генплан Новосибирска передали на рассмотрение депутатам

Генплан Новосибирска передали на рассмотрение депутатам

У вице-премьера РФ попросят «чистого воздуха» для Искитима

Новосибирские театры потеряли за пандемию около 142 млн рублей

В Сибири в 2 раза выросло число уголовных дел по контрабанде леса

Сергей Меняйло призвал область помочь Новосибирску с вывозом снега

Финансы

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Инфляция и господдержка дали отрицательную ставку по ипотеке

От финансовых организаций требуют усилить защиту информации

Самоизоляция как катализатор дистанционного банковского обслуживания

Пандемия больно бьет по платежеспособности заемщиков

Политика

Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

Новый депутат-«пенсионер» получил мандат Заксобрания

«Скверная» история на Демакова может дойти до областной прокуратуры

Обком не заметил потери бойцов?

Члены команды мэра снова в лидерах партийного антирейтинга

Недвижимость

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

В 2020 году предложение недвижимости комфорт-класса в Новосибирске резко выросло

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

3data работает над несколькими проектами в Сибири и на Дальнем Востоке

Агропром

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Цены на зерно в Новосибирске продолжают расти

Транспорт

В январе аэропорт Толмачёво обслужил почти 399 тысяч пассажиров

В январе аэропорт Толмачёво обслужил почти 399 тысяч пассажиров

Три дорожные организации Новосибирской области включены в «черный список»

Из Новосибирская в Турцию по железной дороге отправлена первая партия пшеницы

Проект по формированию трансграничных коридоров в Сибири выбился из графика

Установлена предварительная причина аварии «Руслана» в Толмачёво

Медицина

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Новосибирский «Вектор» поставил на рынок свыше 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцинация на треть повысила спрос россиян на услуги медицинских лабораторий

Перспективы промышленного выпуска вакцины «ЭпиВакКорона» представили полпреду

Из-за пандемии темпы диспансеризации в Новосибирске снизились в два раза

Авто

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Новые права и обязанности собственников машино-мест

Эксперты против создания базы данных страхования под контролем ЦБ

В январе в Новосибирской области продано 29,4 тыс полисов е-ОСАГО

Туризм

Фестиваль «БАльшой снег» на Танае

Фестиваль «БАльшой снег» на Танае

Аудиоэкскурсия по Новосибирску получила премию Ростуризма

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

Россиянам, привитым от коронавируса, разрешат въезд в Грузию с 1 февраля

Пандемия привлекла инвесторов в туристические проекты регионов Сибири

Общество

«Дочь рыбака»: из Берлина в Новосибирск

«Дочь рыбака»: из Берлина в Новосибирск

В Новосибирской филармонии выступит джазовая певица Сибель Кёсе

Презентация журнала «Сеанс» и показ фильма «Женщина, которая убежала»

Вонг Карвай: «Любовное настроение»

Новый новосибирский театр возглавит бывший депутат горсовета и заксобрания

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска