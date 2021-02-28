С 1 марта в России появится новый дорожный знак

С 1 марта 2021 года на дорогах России появится новый знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Новый знак будет устанавливаться в местах работы как стационарных, так и передвижных комплексов. В населенных пунктах он должен располагаться заблаговременно до зоны контроля камеры. Вне населенных пунктов — на расстоянии не менее 150-300 метров до зоны контроля.

Предполагается, что новый знак заменит таблички с изображением камеры на белом или желтом фоне. Полностью это произойдет с сентября 2021 года.