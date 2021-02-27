Новые правила содержания и обустройства многоэтажек

С 1 марта вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ.

Среди них есть раздел (VIII), где перечисляются требования к устройству, оборудованию и содержанию зданий и помещений. Это будет особо важно для жителей многоквартирных домов.

В частности, управляющая компания должна не реже одного раза в месяц проводить очистку, промывку и дезинфекцию мусоропровода. Ужесточаются требования, предъявляемые к частоте и качеству уборки подъездов: влажная уборка должна проводиться ежедневно.

Контейнерные площадки для ТКО должны иметь подъездной путь, твердое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, чтобы мусор не разлетался вокруг, а оставался на площадке. При этом сами мусорки должны размещаться на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров от жилых домов, детских и спортивных площадок. Впрочем, в отдельных случаях допускается уменьшение не более чем на четверть этих расстояний.

УК (в качестве субъектов, осуществляющих водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, если применимо) должны осуществлять производственный контроль по программе контроля качества питьевой и горячей воды.

Также будет запрещено размещать над паркингами многоквартирных домов помещения для работы с детьми и медицинские организации. На придомовой территории нельзя мыть автомобили, сливать топливо, а также регулировать звуковые сигналы и тормоза.

Разгрузка товаров и материалов в магазины и офисы, расположенные в многоквартирных домах, не должна производиться со стороны, где находятся входы в подъезды.