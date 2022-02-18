С 1 марта в силу вступают несколько законов, которые вводят новые штрафы

С 1 марта вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями. Предыдущее постановление утратит силу, а действовать начнет приказ Минстроя России от 14 мая 2021-го «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», сообщил корреспонденту Лайф.ру ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Принципиальное отличие нового документа от прежнего в том, что требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к физическим лицам, но и к юридическим, если они являются собственниками недвижимости.

По действующему федеральному законодательству к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Соответственно, окна, парапет и козырёк балкона, балконные двери и проёмы — это уже личное имущество. Содержать его в порядке обязан сам собственник.

Таким образом, пояснил Павел Уткин, жильцы имеют полное право заменять окна и балконные двери, утеплять стены разрешёнными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.

При этом внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами. Наказание за их нарушение, если такие документы были приняты, тоже устанавливается на местном и региональном уровнях. Соответственно, перед выполнением работ по остеклению нужно ознакомиться с местными правилами.

— Проблемы могут возникнуть при затрагивании несущих стен или если остекление выходит за балконную плиту. Но де-факто это нововведение соответствует правилам домовладения, утверждённым ещё в 2006 году, — пояснил Павел Уткин.

Таким образом, штрафы за остекление балконов не нововведение.

— С 1 марта инспекторы ГИБДД начнут выписывать штрафы за отсутствие актуальной диагностической карты у водителей. Причём если изначально этот процесс должен был быть автоматизированным и штрафы должны были приходить с камер, то на текущий момент он будет полностью контролироваться инспекторами, — отметил Павел Уткин.

Напомним, что с 1 января 2022 года техосмотр стал добровольным, но для некоторых категорий авто остался обязательным. Среди них такси, коммерческий транспорт, грузовики, автобусы. Также диагностическая карта нужна, если личная машина используется в служебных целях. Она потребуется и в том случае, если регистрируется или продаётся машина старше четырёх лет.

Таким образом, с 1 марта наказание за управление машиной без диагностической карты коснётся не всех. Сумма штрафа составит 2000 рублей.

— С 1 марта усилится контроль за автомобилями без полиса ОСАГО. Штраф останется прежним, 800 рублей, но выписывать его смогут автоматические комплексы. Причём штрафовать камеры смогут с частотой до одного раза в сутки, — отметил Павел Уткин.

С 1 марта 2022 года появятся ещё и штрафы для бизнеса. Например, штраф за незаконную установку ящика для благотворительности.

— Для граждан он составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3000 рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и (или) предмета административного правонарушения. Может быть и административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. Юридическим лицам грозит штраф от 20 000 до 50 000 рублей, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Он отметил, что вводится также штраф для организаций, которые нарушают правила установки ящиков для благотворительности. Для должностных лиц он составит от 5000 до 10 000 рублей, а для юридических — от 10 000 до 30 000.