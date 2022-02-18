Рекламодателям

С 1 марта в силу вступают несколько законов, которые вводят новые штрафы

  • 18/02/2022, 17:32
Автор:
С 1 марта в силу вступают несколько законов, которые вводят новые штрафы
Они коснутся собственников квартир, автомобилистов и бизнеса.

С 1 марта вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями. Предыдущее постановление утратит силу, а действовать начнет приказ Минстроя России от 14 мая 2021-го «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», сообщил корреспонденту Лайф.ру ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Принципиальное отличие нового документа от прежнего в том, что требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к физическим лицам, но и к юридическим, если они являются собственниками недвижимости.

По действующему федеральному законодательству к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Соответственно, окна, парапет и козырёк балкона, балконные двери и проёмы — это уже личное имущество. Содержать его в порядке обязан сам собственник.

Таким образом, пояснил Павел Уткин, жильцы имеют полное право заменять окна и балконные двери, утеплять стены разрешёнными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.

При этом внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами. Наказание за их нарушение, если такие документы были приняты, тоже устанавливается на местном и региональном уровнях. Соответственно, перед выполнением работ по остеклению нужно ознакомиться с местными правилами.

— Проблемы могут возникнуть при затрагивании несущих стен или если остекление выходит за балконную плиту. Но де-факто это нововведение соответствует правилам домовладения, утверждённым ещё в 2006 году, — пояснил Павел Уткин.

Таким образом, штрафы за остекление балконов не нововведение.

— С 1 марта инспекторы ГИБДД начнут выписывать штрафы за отсутствие актуальной диагностической карты у водителей. Причём если изначально этот процесс должен был быть автоматизированным и штрафы должны были приходить с камер, то на текущий момент он будет полностью контролироваться инспекторами, — отметил Павел Уткин.

Напомним, что с 1 января 2022 года техосмотр стал добровольным, но для некоторых категорий авто остался обязательным. Среди них такси, коммерческий транспорт, грузовики, автобусы. Также диагностическая карта нужна, если личная машина используется в служебных целях. Она потребуется и в том случае, если регистрируется или продаётся машина старше четырёх лет.

Таким образом, с 1 марта наказание за управление машиной без диагностической карты коснётся не всех. Сумма штрафа составит 2000 рублей.

— С 1 марта усилится контроль за автомобилями без полиса ОСАГО. Штраф останется прежним, 800 рублей, но выписывать его смогут автоматические комплексы. Причём штрафовать камеры смогут с частотой до одного раза в сутки, — отметил Павел Уткин.

С 1 марта 2022 года появятся ещё и штрафы для бизнеса. Например, штраф за незаконную установку ящика для благотворительности.

— Для граждан он составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3000 рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и (или) предмета административного правонарушения. Может быть и административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. Юридическим лицам грозит штраф от 20 000 до 50 000 рублей, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Он отметил, что вводится также штраф для организаций, которые нарушают правила установки ящиков для благотворительности. Для должностных лиц он составит от 5000 до 10 000 рублей, а для юридических — от 10 000 до 30 000.

Фото: pixabay.com — Efraimstochter

533

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : юридическая консультация штрафы законодательство


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Workle.ru
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В 2021 году из Сибири экспортировано леса и лесоматериалов почти на три млрд долларов США

17/02/2022, 13:50

В Иркутской области планируют расселить 40 непригодных для проживания многоквартирных домов

16/02/2022, 16:24

Российский экологический оператор вложит в мусорные заводы Сибири 60 млрд рублей

15/02/2022, 15:00

За последние четыре месяца в Сибирь импортировано 25 тонн мягких игрушек

14/02/2022, 11:47

Актуальный разговор

Интервью

Госкорпорации поглощают региональный бизнес, чтобы выполнить план по диверсификации производства

Все материалы
Лента новостей

Шесть мусоросортировочных комплексов построят в Новосибирской области на федеральные деньги

18/02/2022, 16:22

21 февраля в Новосибирской области завершается общешкольный карантин по коронавирусу

18/02/2022, 15:33

Федералы обещают Новосибирску полторы новые станции метро

18/02/2022, 15:05

Самарский проектировщик сорвал сроки подготовки проектов для новосибирских дорог

18/02/2022, 14:45
Популярное

Самокаты с датчиками качества воздуха запустили в Сочи Whoosh и CityAir

18/02/2022, 11:46

ОНФ просит правительство расширить ипотечные возможности для семей с детьми

18/02/2022, 10:43

В «Красный факел» возвращается спектакль «Довлатов. Анекдоты»

17/02/2022, 14:31

Семь фраз, которые чаще всего говорят мошенники

17/02/2022, 11:51

Стоимость детского питания может вырасти на 10% из-за маркировки

16/02/2022, 17:49

Приложение «Фонарик» может воровать личные данные со смартфона

16/02/2022, 14:00

По прогнозам экспертов, весной ипотечные ставки в России вырастут до 11-12,5%

16/02/2022, 12:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Новосибирский вирусолог о пятой волне коронавируса и омикроне
4/02/22, 14:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» приглашает на вебинар по валютному контролю

18/02/2022, 15:41

В Школе управления рисками ВТБ состоялся четвертый выпуск

18/02/2022, 15:36

Голосовой помощник ВТБ сможет предугадывать вопросы клиентов

18/02/2022, 14:28

Сбер повысил ставки по вкладам

18/02/2022, 12:47

Новый курс «Лицея» для новосибирских выпускников

18/02/2022, 10:32

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
ПАРИ [CPS] RU

Экономика

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

Экспорт из регионов Сибири в 2021 году вырос на 32,4%

Минсельхоз России распределил экспортные квоты

Кредитный рейтинг Новосибирской области повышен до уровня АА

Новосибирцы с высокими доходами принесли в бюджет региона дополнительно 742 млн рублей

Финансы

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает выдать молодёжи по 10 000 рублей стартового пенсионного капитала

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает выдать молодёжи по 10 000 рублей стартового пенсионного капитала

ФАС проверит соблюдение законодательства из-за жалоб россиян на рост стоимости отопления

Новосибирская область стала четвертой в стране по количеству достроенных через эскроу квартир

Сколько на самом деле стоит рубль?

В Новосибирске выросла средняя сумма автокредита

Политика

новости Новосибирска

Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Новосибирская область стала четвертой в стране по количеству достроенных через эскроу квартир

Новый район у площади Калинина — современный уровень комфорта в центре

Власти изменили ставки по которым будут выкупать жилье для льготников в Новосибирске и области

Застройщикам Новосибирска ограничат отклонения в проектах новостроек

В Турции резко выросли цены на жильё из-за высокого спроса среди россиян

Технологии

новости Новосибирска

Компания бизнес-инкубатора «Гараж» стала резидентом «Сколково» с антимикронаушником

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Телекоммуникации

Новости бизнеса

МегаФон запустил тариф для детей «МегаФон Kids»

В МегаФоне узнали, что дарят влюбленные новосибирцы

МегаФон запустил звонки по VoLTE в международном роуминге

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

Новости Новосибирска

Федералы обещают Новосибирску полторы новые станции метро

Самарский проектировщик сорвал сроки подготовки проектов для новосибирских дорог

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

«Новосибирский транспортный терминал» построит рядом с ПЛП «грузовую деревню»

В программе малой авиации задействованы уже 68 посадочных площадок в Сибири

Медицина

Новости Новосибирска

На ВАСХНИЛе построят поликлинику

Береги здоровье смолоду!

ГК «Инвитро» открыла в Новосибирске первую клинику

Более 50% тестов на коронавирусов сейчас положительны

В Новосибирской области почти 4000 новых случаев коронавируса в сутки

Авто

Новости Новосибирской области

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Туризм

новости Новосибирска

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Общество

Новости Новосибирской области

Шесть мусоросортировочных комплексов построят в Новосибирской области на федеральные деньги

21 февраля в Новосибирской области завершается общешкольный карантин по коронавирусу

В Краснообске создадут лыжную базу

В Новосибирске вновь стал вопрос о том, кто возглавит центр по проблемам животных

Выборы новогоднего символа России -2023 уходят на «Госуслуги»

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска